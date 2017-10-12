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    Фотоленты

    Ультрас разбушевались. Массовая драка фанов и избиение нардепа

    (обновлено: )19220
    Драка фанатов во время матча между командами Днепр и Днепр-1
    Драка фанатов во время матча между командами Днепр и Днепр-1
    Драка фанатов во время матча между командами Днепр и Днепр-1
    Драка фанатов во время матча между командами Днепр и Днепр-1
    Драка фанатов во время матча между командами Днепр и Днепр-1
    Драка фанатов во время матча между командами Днепр и Днепр-1
    Драка фанатов во время матча между командами Днепр и Днепр-1
    Драка фанатов во время матча между командами Днепр и Днепр-1
    Драка фанатов во время матча между командами Днепр и Днепр-1
    Драка фанатов во время матча между командами Днепр и Днепр-1
    Драка фанатов во время матча между командами Днепр и Днепр-1
    Драка фанатов во время матча между командами Днепр и Днепр-1
    Драка фанатов во время матча между командами Днепр и Днепр-1
    Драка фанатов во время матча между командами Днепр и Днепр-1
    Драка фанатов во время матча между командами Днепр и Днепр-1
    dnepr.info
    Драка фанатов во время матча между командами Днепр и Днепр-1
    dnepr.info
    Драка фанатов во время матча между командами Днепр и Днепр-1
    dnepr.info
    Драка фанатов во время матча между командами Днепр и Днепр-1
    dnepr.info
    Драка фанатов во время матча между командами Днепр и Днепр-1
    dnepr.info
    Драка фанатов во время матча между командами Днепр и Днепр-1
    dnepr.info
    Драка фанатов во время матча между командами Днепр и Днепр-1
    dnepr.info
    Драка фанатов во время матча между командами Днепр и Днепр-1
    dnepr.info
    Драка фанатов во время матча между командами Днепр и Днепр-1
    dnepr.info
    Драка фанатов во время матча между командами Днепр и Днепр-1
    dnepr.info
    Драка фанатов во время матча между командами Днепр и Днепр-1
    dnepr.info
    Драка фанатов во время матча между командами Днепр и Днепр-1
    dnepr.info
    Драка фанатов во время матча между командами Днепр и Днепр-1
    dnepr.info
    Драка фанатов во время матча между командами Днепр и Днепр-1
    dnepr.info

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    Ультрас футбольного клуба "Днепр" устроили драку на трибунах, напав на болельщиков другого днепровского клуба, избив присутствующего на стадионе нардепа от "Народного фронта" Юрия Березу. Сам матч завершился победой "Днепра" со счетом 2:0.

    Береза заявил, что на украинские стадионы необходимо вернуть сотрудников правоохранительных органов.

    "Я не знаю, как это квалифицировать, но из-за то, что творится на стадионе, должны вернуться правоохранители. Знаете, что было сегодня самое обидное? То, что приехали на футбол 700 детей из сельских школ области, в том числе из интернатов. И почему я не отошел и не отойду никогда в таких ситуациях, ведь идет увалень и бьет ребенка с ноги… А этот ребенок и так остался без родителей. Это неправильно и это не решается на футбольном стадионе", – заявил нардеп, который является почетным президентом СК "Днепр-1".

    Читайте также: Жизнь в режиме обострения. Ультрас нападают и остаются без наказания

    Он пообещал как законодатель сделать "все, чтобы ответ был довольно жестким".

    "Те, кто приходит не болеть, а драться на стадион, – им не место на спортивных аренах… Идите в Вооруженные силы Украины и там проверяйте свою силу… В данный момент это и есть для меня внутренний враг", – заявил Береза.

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