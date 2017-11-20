наверх
20.11.201703:41
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    В центре Киева прошел марш за права трансгендеров

    (обновлено: )10
    Более 50 человек прошли маршем от Софиевской площади к "Золотым воротам" в поддержку прав трансгендерных людей. Акции пытались помешать противники, но этого им не позволили сделать правоохранители.
    Акция в поддержку прав трансгендерных людей в Киеве
    hromadske.ua

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Акция в поддержку прав трансгендерных людей прошла в воскресенье в центре Киева, более 50 человек прошли маршем от Софиевской площади к "Золотым воротам", сообщает Hromadske.

    Около 15 противников планировали помешать проведению акции, однако сотрудники правоохранительных органов не позволили им проследовать за маршем.

    hromadske.ua
    Акция в поддержку прав трансгендерных людей в Киеве

    Участники акции подчеркнули, что трансгендерам отказывают в приеме на работу, аренде жилья и медицинском обслуживании.

    Смотрите также: Модель-трансгендер впервые стала девушкой месяца в Playboy (18+)

    Напомним, 20 ноября — Международный день памяти трансгендерных людей. Каждый год по всему миру в этот день вспоминают тех, кто был убит из-за трансфобии. В Украине данных об убийстве на этой почве не было.

    Ранее впервые в истории Уругвая сенатором стала женщина-трансгендер — 34-летняя юрист Мишель Суарез.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    НАБУ
    Кто здесь главный антикоррупционер? НАБУ vs НАПК
    Флаг Украины на фоне герба России
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Министр образования Лилия Гриневич
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор