В центре Киева прошел марш за права трансгендеров

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Акция в поддержку прав трансгендерных людей прошла в воскресенье в центре Киева, более 50 человек прошли маршем от Софиевской площади к "Золотым воротам", сообщает Hromadske.

Около 15 противников планировали помешать проведению акции, однако сотрудники правоохранительных органов не позволили им проследовать за маршем.

hromadske.ua Акция в поддержку прав трансгендерных людей в Киеве

Участники акции подчеркнули, что трансгендерам отказывают в приеме на работу, аренде жилья и медицинском обслуживании.

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Напомним, 20 ноября — Международный день памяти трансгендерных людей. Каждый год по всему миру в этот день вспоминают тех, кто был убит из-за трансфобии. В Украине данных об убийстве на этой почве не было.

Ранее впервые в истории Уругвая сенатором стала женщина-трансгендер — 34-летняя юрист Мишель Суарез.