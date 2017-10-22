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    Комбат Настя. Трансгендер впервые возглавил немецкий батальон

    (обновлено: )20923
    Командование бундесвера впервые назначило трансгендера на пост командира батальона. Подполковник Анастасия Бифанг вступила в должность в среду. Ей доверили 381-й батальон связи и обеспечения в Шторкове, личный состав которого насчитывает 750 человек.
    BUNKER 18/Youtube

    Подполковник Анастасия Бифанг сообщила, что всегда ощущала некоторую "неполноценность", однако до 40 лет мирилась с этим. В какой-то момент она решила пройти курс гормональной терапии и сделать несколько операций, и теперь Бифанг считает себя женщиной.

    playboy.com
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    По словам 43-летней офицера, подчиненные спокойно восприняли решение вышестоящего руководства.

    Подполковник уверена, что служба на новой должности будет успешной. Кроме того, будучи членом общества военнослужащих-гомосексуалистов, она намерена активнее выступать в защиту прав и интересов трансгендеров, сообщает немецкий телеканал RBB 24.

    Бифанг служит в рядах бундесвера уже 23 года. Она призналась, что решение о ее назначении все же встретило критику: незнакомые люди начали оставлять оскорбительные комментарии на ее странице в Facebook. Подполковник, однако, не придает этому особого значения и считает, что недоброжелатели находятся в меньшинстве.

    Напомним, в Уругвае впервые в истории страны сенатором стала женщина-трансгендер — 34-летняя юрист Мишель Суарез.

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