В Уругвае сенатором впервые стала женщина-трансгендер

В Уругвае впервые в истории страны сенатором стала женщина-трансгендер — 34-летняя юрист Мишель Суарез. Об этом сообщает Associated Press.

Заняв новый пост, женщина пообещала использовать свою позицию для расширения и защиты прав транссексуалов в южноамериканской стране.

"Уругвай развился, но он по-прежнему является дискриминационной страной", — сказала Суарес.

Ранее, будучи активистом, она помогала в разработке законопроекта, который легализовал гей-браки в 2013 году.

Суарес сказала, что ей было 15 лет, когда она осознала, что она — женщина, живущая в мужском теле. Она добавила, что родители всегда ее поддерживали, но некоторые одноклассники и учителя выступали с критикой в ее адрес.

Законодатель, представляющая Коммунистическую партию, заняла место в верхней палате съезда, где она намерена выдвинуть закон, который позволил бы трансгендерам изменить свою юридическую идентификацию без одобрения суда.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обнародовал правила, по которым в ВС будет восстановлен запрет на службу трансгендеров. В меморандуме главы государства говорится, что решение будет оставаться в силе, "пока не будет найдено существенное основание для того, чтобы сделать вывод, что его отмена не будет иметь негативного эффекта". Президент заявил, что главы минобороны или министерства внутренней безопасности "могут в любое время письменно вносить рекомендации об изменении практики". Согласно документу, запрет вступит в силу в марте 2018 года.