наверх
17.10.201710:56
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    В Уругвае сенатором впервые стала женщина-трансгендер

    (обновлено: )159
    Законодатель, представляющая Коммунистическую партию, заняла место в верхней палате съезда, где она намерена выдвинуть закон, который позволил бы трансгендерам изменить свою юридическую идентификацию без одобрения суда.
    AP Archive в youtube

    В Уругвае впервые в истории страны сенатором стала женщина-трансгендер — 34-летняя юрист Мишель Суарез. Об этом сообщает Associated Press.

    Заняв новый пост, женщина пообещала использовать свою позицию для расширения и защиты прав транссексуалов в южноамериканской стране.

    Нападение на трансгендеров в столичном кафе во время проведения Sex Education Week
    facebook.com/s.education.kiev
    Настроение улицы. Радикалы "отработали приемчики" на трансгендерах

    "Уругвай развился, но он по-прежнему является дискриминационной страной", — сказала Суарес.

    Ранее, будучи активистом, она помогала в разработке законопроекта, который легализовал гей-браки в 2013 году.

    Суарес сказала, что ей было 15 лет, когда она осознала, что она — женщина, живущая в мужском теле. Она добавила, что родители всегда ее поддерживали, но некоторые одноклассники и учителя выступали с критикой в ее адрес.

    Законодатель, представляющая Коммунистическую партию, заняла место в верхней палате съезда, где она намерена выдвинуть закон, который позволил бы трансгендерам изменить свою юридическую идентификацию без одобрения суда.

    Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обнародовал правила, по которым в ВС будет восстановлен запрет на службу трансгендеров. В меморандуме главы государства говорится, что решение будет оставаться в силе, "пока не будет найдено существенное основание для того, чтобы сделать вывод, что его отмена не будет иметь негативного эффекта". Президент заявил, что главы минобороны или министерства внутренней безопасности "могут в любое время письменно вносить рекомендации об изменении практики". Согласно документу, запрет вступит в силу в марте 2018 года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Служба безопасности Украины
    Новый Майдан? Саакашвили и радикалы готовы к действиям
    Школьница с букварем
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Отопительный сезон: в ожидании холодов
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?