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    Пентагон на неопределенный срок продлил службу трансгендеров в армии

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    Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что созовет экспертную комиссию, которая разработает методы реализации решения президента Дональда Трампа.
    Пентагон
    flickr.com/dbking

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Глава Пентагона Джеймс Мэттис отчитался, что министерство обороны приступило к реализации запрета на службу в вооруженных силах трансгендеров, но де-факто отложил любые увольнения на неопределенный срок — пока не будут проведены соответствующие исследования.

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    "Министерство выполнит распоряжения президента об изменении политики, ведя консультации с министерством внутренней безопасности. Как и предписано, мы разработаем план исследований и реализации (решения — ред.), который будет включать шаги, увеличивающие боеготовность, поражающую способность и слаженность воинских подразделений, учитывая также бюджетные ограничения и соответствие законодательству", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Мэттиса.

    Министр обороны заявил, что созовет экспертную комиссию, которая разработает методы реализации решения президента Дональда Трампа. "Во время переходного периода останется в действии нынешняя политика в отношении уже несущих службу военнослужащих", — уточнил Мэттис.

    Трамп на прошлой неделе обнародовал правила, по которым в ВС будет восстановлен запрет на службу трансгендеров. В меморандуме главы государства говорится, что решение будет оставаться в силе, "пока не будет найдено существенное основание для того, чтобы сделать вывод, что его отмена не будет иметь негативного эффекта". Президент заявил, что главы минобороны или министерства внутренней безопасности "могут в любое время письменно вносить рекомендации об изменении практики". Согласно документу, запрет вступит в силу в марте 2018 года.

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    Решение об отмене запрета на службу в армии США трансгендеров было принято при администрации Обамы, но его реализация была отложена до 1 июля 2017 года. Министр обороны США Джеймс Мэттис 1 июля одобрил шестимесячный перенос срока отмены запрета. Решение по этому вопросу было отложено до 1 января.

    По разным оценкам, в армии США служат от 1,3 тысячи до шести тысяч трансгендеров.

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