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    На Трампа подали в суд за запрет трансгендерам служить в армии США

    (обновлено: )36
    Правозащитники утверждают, что администрация президента нарушает Пятую поправку к Конституции США, которая запрещает наказывать кого-либо дважды за какое-либо нарушение.
    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Влиятельный Американский союз гражданских свобод (ACLU) сообщил в понедельник, что подал в суд против администрации Дональда Трампа за запрет трансгендерам служить в вооруженных силах.

    "Мы вызываем @realDonaldTrump в суд, чтобы бросить вызов неконституционному запрету на трансгендеров в армии", — написали юристы ACLU в Twitter.

    ACLU подал иск от имени шести действующих военных. Союз гражданских свобод присоединился к ряду других организаций, которые уже судятся с администрацией. Правозащитники утверждают, что администрация нарушает Пятую поправку к Конституции США, которая запрещает наказывать кого-либо дважды за какое-либо нарушение.

    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    О них пишут в мире: трансгендеры в армии США, проблемный Саакашвили

    Запрет трансгендерам служить в войсках был отменен при президенте Бараке Обаме, но восстановлен при Трампе. Таким образом, считают в ACLU, трансгендеров нельзя повторно уволить за нарушение новых правил. Кроме того, они требуют от администрации предоставить доказательства, что трансгендеры как-то мешают вооруженным силам выполнять свои функции.

    Трамп на прошлой неделе обнародовал правила, по которым в ВС будет восстановлен запрет на службу трансгендеров. В меморандуме главы государства говорится, что решение будет оставаться в силе, "пока не будет найдено существенное основание для того, чтобы сделать вывод, что его отмена не будет иметь негативного эффекта". Президент заявил, что главы минобороны или министерства внутренней безопасности "могут в любое время письменно вносить рекомендации об изменении практики".

    Решение об отмене запрета на службу в армии США трансгендеров было принято при администрации Обамы, но его реализация была отложена до 1 июля 2017 года. Министр обороны США Джеймс Мэттис 1 июля одобрил шестимесячный перенос срока отмены запрета. Решение по этому вопросу было отложено до 1 января.

    По разным оценкам, в армии США служат от 1,3 тысячи до шести тысяч трансгендеров.

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