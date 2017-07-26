Трамп: трансгендеры не будут служить в американской армии

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что люди, поменявшие пол (трансгендеры), не смогут служить в американской армии. Он пояснил, что это связано с высокими затратами на их медицинское обслуживание.

По его словам, он принял такое решение после консультации с командованием армии и военными экспертами.

"Правительство США не будет принимать на службу в армию лиц-транссексуалов ни на одну должность. Наша армия должна быть сосредоточена на сокрушительных победах и не может быть связана огромными медицинскими расходами и неразберихой, которые повлекут транссексуалы на военной службе", — написал президент в Twitter.

Решение об отмене запрета на службу в армии США трансгендеров было принято при администрации предыдущего президента США Барака Обамы. Министр обороны США Джеймс Мэттис 1 июля одобрил шестимесячный перенос срока отмены запрета. Решение по этому вопросу было отложено до 1 января.