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    Трамп: трансгендеры не будут служить в американской армии

    (обновлено: )10
    По словам Трампа, "армия должна быть сосредоточена на сокрушительных победах и не может быть связана огромными медицинскими расходами и неразберихой, которые повлекут транссексуалы на военной службе".
    Армия США
    flickr.com/The National Guard

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что люди, поменявшие пол (трансгендеры), не смогут служить в американской армии. Он пояснил, что это связано с высокими затратами на их медицинское обслуживание.

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    По его словам, он принял такое решение после консультации с командованием армии и военными экспертами.

    "Правительство США не будет принимать на службу в армию лиц-транссексуалов ни на одну должность. Наша армия должна быть сосредоточена на сокрушительных победах и не может быть связана огромными медицинскими расходами и неразберихой, которые повлекут транссексуалы на военной службе", — написал президент в Twitter.

    Решение об отмене запрета на службу в армии США трансгендеров было принято при администрации предыдущего президента США Барака Обамы. Министр обороны США Джеймс Мэттис 1 июля одобрил шестимесячный перенос срока отмены запрета. Решение по этому вопросу было отложено до 1 января.

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