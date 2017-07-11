Настроение улицы. Радикалы "отработали приемчики" на трансгендерах

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Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В воскресенье, 9 июля, на открытый лекторий Sex Education Week в клубе "Купидон" на Крещатике было совершено нападение. Неизвестные молодые люди заблокировали вход в помещение, а трое пробрались со служебного входа и с криками: "Привет, …ндоны!" разбрызгали чернила и распылили перцовый баллончик. Поле этого молодчики убежали, но им удалось сорвать мероприятие.

Под прицелом

"Лекция о трансгендерности, проводимая Фриц фон Кляйн, закончилась очень показательно. Классная иллюстрация уровня гомофобии, трансфобии, и всего, что мешает нашему обществу стать нормальным, цивилизованным, и прогрессивным. И мешает лично мне. Лично я рада, что нам не подбросили бомбу и я продолжу свою жизнь и работу. И мои друзья также", — поделилась впечатлениями участница лекции Диана Лотоцкая.

Только трех из нескольких десятков хулиганов задержала полиция и доставила в райотдел. Им на помощь тут же прибыли адвокаты и зрелые мужчины представлявшиеся помощниками депутатов и вскоре они были выпущены.

Организаторы лекций не могут прийти в себя от шока. Они заявили, что не занимаются пропагандой какой-то определенной сексуальной ориентации и формы отношений.

facebook.com/s.education.kiev Нападение на трансгендеров в столичном кафе во время проведения Sex Education Week

"Мы заинтересованы в защите гражданских свобод людей вне зависимости от пола и ориентации. Мы считаем, что каждый человек имеет право на свободу самоопределения и выражения своей позиции и точки зрения. Но выражать свою позицию нападая на мирных граждан в заведении, в центре города — это нарушения закона уголовного кодекса Украины. (ст 28 УК Украины Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией; ст 67 Обстоятельства которые отягчают наказание п.2 совершение преступления группой лиц за предыдущим заговором; п.3 совершение преступления на грунте расовой, национальной или религиозной вражды или раздора)", — написали организаторы.

Полиция квалифицировала данный инцидент по статье хулиганство совершенное группой лиц. Но возможно этот инцидент будут рассматривать еще и по статье 161 УК Украины "Нарушение равноправия граждан". Не факт, что к этому добавиться еще и порча имущества кафе "Купидон", которое тоже пострадало в результате налета.

facebook.com/s.education.kiev Нападение на трансгендеров в столичном кафе во время проведения Sex Education Week

Радикализм зашкаливает

Что интересно, никто из левых движений не признался в участии нападения не участников лекции, но то что это дело рук одиночек, верится с трудом. Патриоты привыкли нападать стаей. Организаторы из Sex Education Week обещают, что они узнают сами, чьих это рук дело. По их мнению, в налете принимали участие ультраправые, ярые противники ЛГБТ. Такого же мнения придерживаются и эксперты, подчеркивая, что они преследуют другие цели, более меркантильные.

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"Радикализм опасен тем, что он не существует как спокойная вывеска, он существует как активная форма идеологии и определенных организационных событий и в этом его главная угроза. Радикалисты не пишут статейки, они не ходят на мирные митинги, им нужен резонанс, накал страстей, шоу. При этом выбираются цели менее затратные, но более скандальные. Это ублюдки из одной и той же мусорной корзины, которые последовательно выискивают цели. Прежде всего - это демонстрация некоей силы для потенциальных покупателей, вскоре они были выпущены, подобных услуг. Это все признаки подготовки к внеочередным выборам. Радикалисты делают все для того, чтобы выгодно себя продать и подороже. Эпоха Ляшко закатилась. Но многие поняли, что на гребне радикализма можно иметь дивиденды, не только политические, но и финансовые. А когда более менее обозначатся выбора, тогда эти ублюдки будут себя еще активнее вести, чтобы показать свои возможности, навязывать цены", — рассказал РИА Новости Украина эксперт по безопасности Сергей Шабовта.

Лояльность полиции к хулиганам позволяет им делать все, что угодно. Поэтому не факт, что завтра они придут куда захотят, в ваш офис или дом.