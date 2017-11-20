наверх
20.11.201708:14
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    США контролирует Украину, но содержать ее не будет

    (обновлено: )64961
    Прямой контроль над Украиной — это прямая полная ответственность, тут нужны намного большие объемы финансирования, а увеличивать затраты США, безусловно, не хотят, считает политолог Руслан Бортник.
    Майдан Незалежности
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Украинские "патриоты" время от времени возмущаются тем фактом, что "судьбу Украины решают без Украины". Вот снова представитель Госдепа США Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков обсуждали украинскую проблему без участия украинской стороны. Да не какие-то мелочи обсуждали, а такие вопросы, как, например, возможность введения миротворческого контингента в зону АТО и  выполнение политической части минских соглашений.  К согласию пока не пришли, но обещают  продолжать работать, чтобы добраться к миру. 

    Помощник президента РФ Владислав Сурков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Встреча Волкер-Сурков по Донбассу: итоги переговоров

    По мнению экспертов, даже принятие Верховной Радой закона по Донбассу зависит не от воли украинских парламентариев, но от переговоров США с РФ. 

    Но чему же, собственно, возмущаться? Под лозунгом "войны за независимость" Украина становится все более зависимой. И это прямое следствие "евромайдана". Вспомните, как раздавала там печенье Виктория Нуланд — дорогое оказалось печенье. Теперь же, по сути, страна уже перестала быть субъектом в мировой политике, превратившись в объект внешних воздействий. 

    У внешних игроков к "объекту" есть и политический, и экономический интерес. Так, по словам политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, американцы сейчас активно обсуждают вопрос вложений в украинскую инфраструктуру, в сельское хозяйство, в энергетику. Но при этом должны позаботиться о ряде других моментов: так, по словам эксперта, перед Киевом остро поставили вопрос о создании антикоррупционного суда, напоминают о необходимости повышения стоимости услуг ЖКХ… Есть и ряд других требований. 

    При этом, отметил Бортник, украинские политики, скорее всего, будут советоваться с заокеанскими партнерами о деталях "вхождения в 2019 год" (год выборов на Украине) — какие политические союзы реальны, кто кого поддержит…  

    Похоже, при таких условиях нет смысла говорить о какой-то реальной независимости Киева. Но при этом иногда создается впечатление, что украинская власть выходит из-под контроля "кураторов"?

    Жизнь в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донбассе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Frankfurter Allgemeine Zeitung: Донбасс - бомба замедленного действия

    "Объяснить это можно тем, что у Америки просто не хватает внимания на все аспекты политической деятельности на Украине. И в такие моменты Киев ведет себя как "непослушный ребенок". Только отвернулись — а он снова за свое", — сказал Бортник.

    При этом, по его словам, "стратегический контроль, безусловно, присутствует". 

    "Но для ежедневного тактического контроля в США не хватает, ни желания, ни ресурсов… Тем более что тогда, при таком плотном контроле, еще и кормить придется (Украину — Ред.). Такой полный контроль — не в интересах США, точнее, не в их традициях. Есть регионы, зависимые от США, но Америка не хочет брать их на содержание", — подчеркнул политолог. 

    Он добавил, что "прямой контроль — это прямая полная ответственность, тут нужны намного большие объемы финансирования, а увеличивать затраты США, безусловно, не хотят".

    Читайте также: Снова волна. Переселенцы возвращаются на Донбасс, в свои дома

    "Поэтому мы видим контроль, что называется, на перекрестке, но не на дороге", — резюмировал Бортник.

    Тем временем преемник памятной всем Виктории Нуланд Уэсс Митчелл посетил Украину с первым визитом. А первым местом, где побывал в Киеве новый заместитель Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, стала стена памяти погибших воинов АТО.

    "Думаю, что лица, изображенные на этой стене, являются болезненным напоминанием о цене, которую Украине пришлось заплатить", — заявил Митчелл, чьи слова приводятся на сайте посольства США в Украине. 

    Американский чиновник добавил: "И мы также должны помнить, ради чего погибли все эти мужчины и женщины — за свободу Украины. За свободную Украину, что следует в Европу".

    Отметим, что внутри страны далеко не все с такой  формулировкой согласятся. Действительно ли Украина стала после "евромайдана" более свободной и независимой? На этот вопрос каждый может ответить для себя сам.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    НАБУ
    Кто здесь главный антикоррупционер? НАБУ vs НАПК
    Флаг Украины на фоне герба России
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Министр образования Лилия Гриневич
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Марш памяти жертв Волынской резни в Польше
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор