Саакашвили сообщил о жестоком избиении его водителя неизвестными

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили сообщил, что в ночь на воскресенье, 19 ноября, двое неизвестных встретили его водителя Владимира возле дома и жестоко избили. Об этом он написал на свое странице в Facebook.

"После того как за последний месяц в Грузию депортировали всех моих охранников и журналиста, который сопровождал меня и освещал мою деятельность, я остался только с моим водителем Владимиром. Он возил меня и помогал по хозяйству. Сегодня ночью два неизвестных встретили его возле дома и жестоко избили. Владимир вспоминает, что узнал две припаркованные машины, которые обычно за нами ездят, и он всегда считал их машинами СБУ, а двое нападавших были спортивного вида и явно ждали его у подъезда", – рассказал он.

По словам Саакашвили, жена водителя позвонила ему из Одессы. Они вызвали скорую помощь и полицию. В больнице у Владимира диагностировали тяжелое сотрясение мозга.

"Властная ОПГ, которое пытается выжить меня из Украины, одного за другим убирает мое непосредственное окружение", – отметил он.

Ранее Саакашвили сообщил, что в киевском аэропорту "Жуляны" всю ночь на 18 ноября проходил протест против похищения грузин.