Политолог увидел в бюджете-2018 "формирование полицейского государства"

В ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина политологи обсудили показатели бюджета на 2018 год, сойдясь во мнении, что "этот государственный бюджет следует считать антигосударственным и антисоциальным".

Парламент во вторник, 14 ноября, принял в первом чтении проект государственного бюджета на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП и инфляцией на уровне в 7%. В документе закладывается рост ВВП на 3%, расходы на оборону и безопасность в бюджете заложены на уровне 5% ВВП или 164,9 миллиарда гривен (6,3 миллиарда долларов). Согласно документу, проект бюджета рассчитан, исходя из курса 30,1 гривны за доллар. Кабмин заложил в документе рост минимальной зарплаты на 16% — с 3,2 тысячи гривен (120 доллара по текущему курсу) до 3,723 тысячи гривен (139 доллара).

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Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составит с 1 января 2018 года 1,7 тысячи гривен (почти 64 долларов), с 1 июля — 1,777 тысячи гривен (почти 67 долларов), с 1 декабря — 1,853 тысячи гривен (почти 70 долларов). С января 2017 года кабмин Украины повысил минимальную зарплату с 1,45 тысячи гривен (54,5 доллара) до 3,2 тысячи гривен.