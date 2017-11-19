Саакашвили готов идти в премьеры Украины

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. В воскресенье, 19 ноября, Михаил Саакашвили на очередном митинге возле Верховной Рады, выступая перед своими сторонниками, заявил, что готов возглавить правительство Украины.

"Я готов помочь. Я готов возглавить это правительство, если нужно. Украине нужно 12-13% экономического роста в год", — заявил Михаил Саакашвили, передает "Страна".

Также Саакашвили напомнил, что ночью неизвестные избили его водителя.

"Месяц назад они лишили меня охранников. Теперь журналистов. А вчера побили моего водителя, когда он обнаружил машину СБУ, которая за мной следила", — сообщил он.

Напомним, ранее состоялись марш и вече сторонников Саакашвили в центре Киева. Участники потребовали принятия законов об импичменте и антикоррупционном суде.

Политик озвучил свое предложение с 3 декабря начать процесс "народного импичмента" президента Украины Петра Порошенко и "власти вообще", если до этого времени Рада не примет законы о процедуре импичмента и о создании антикоррупционного суда.