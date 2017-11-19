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    Политика

    Саакашвили готов идти в премьеры Украины

    (обновлено: )886182
    По словам Саакашвили, он готов помочь Украине: "Я готов возглавить это правительство, если нужно. Украине нужно 12-13% экономического роста в год".
    Михаил Саакашвили
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. В воскресенье, 19 ноября, Михаил Саакашвили на очередном митинге возле Верховной Рады, выступая перед своими сторонниками, заявил, что готов возглавить правительство Украины.

    Марш за импичмент президенту в Киеве
    strana.ua
    Марш за импичмент Порошенко. Саакашвили со сторонниками прошли по Киеву

    "Я готов помочь. Я готов возглавить это правительство, если нужно. Украине нужно 12-13% экономического роста в год", — заявил Михаил Саакашвили, передает "Страна".

    Также Саакашвили напомнил, что ночью неизвестные избили его водителя.

    "Месяц назад они лишили меня охранников. Теперь журналистов. А вчера побили моего водителя, когда он обнаружил машину СБУ, которая за мной следила", — сообщил он.

    Напомним, ранее состоялись марш и вече сторонников Саакашвили в центре Киева. Участники потребовали принятия законов об импичменте и антикоррупционном суде.

    Политик озвучил свое предложение с 3 декабря начать процесс "народного импичмента" президента Украины Петра Порошенко и "власти вообще", если до этого времени Рада не примет законы о процедуре импичмента и о создании антикоррупционного суда. 

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