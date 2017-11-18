В аэропорту Киева прошел перформанс против "похищения" грузин - Саакашвили

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что в киевском аэропорту "Жуляны" всю ночь проходил протест против похищения грузин.

В пятницу Саакашвили заявил, что в Киеве из дома похитили "сотрудника одного из самых популярных грузинских телеканалов". По словам политика, у грузинского журналиста была аккредитация и все необходимые документы для нахождения на Украине. Как заявил Саакашвили, журналиста "заковали в наручники, надели мешок на голову и увезли в неизвестном направлении".

"Аэропорт "Жуляны". Протест неравнодушных граждан против похищения журналистов и героев войны проходил всю ночь", — написал в субботу бывший губернатор Одесской области на своей странице в Facebook.

Михаил Саакашвили, facebook Перформанс в аэропорту "Жуляны"

Ранее Саакашвили уже заявлял о похищении в Киеве своих соратников. По словам политика, в конце октября вооруженные люди в Киеве похитили бывшего начальника его охраны Георгия Рубашвили, а его соратники Давид Макишвили и Михаил Абзианидзе не выходят на связь. Позже он сообщил, что они были задержаны и депортированы в Грузию.