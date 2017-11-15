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    Политика

    В Украине отменили вид на жительство журналисту из Грузии - Саакашвили

    (обновлено: )12
    Михаил Саакашвили
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Государственная миграционная служба Украины отменила вид на жительство грузинскому журналисту Тамазо Шавшишвили, который прибыл в Украину для освещения деятельности экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщил в среду сам Саакашвили.

    Журналист РИА Новости Захар Виноградов
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    "Движение новых сил", возглавляемое Саакашвили, является одним из организаторов акции протеста у Верховной рады Украины, которая началась 17 октября. Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда.

    "Тамазо Шавшишвили, журналисту грузинской телекомпании "Рустави-2", который был командирован освещать деятельность Саакашвили, отменили вид на жительство, и он должен немедленно покинуть территорию Украины как "угроза безопасности страны", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

    При этом Саакашвили опубликовал фотокопию соответствующего уведомления миграционной службы от 14 ноября 2017 года. В документе отмечается, что журналист получил вид на жительство в Украине 24 ноября 2016 года.

    Ранее украинские силовые структуры выдворили из страны двух испанских журналистов Мануэля Анхеля Састре и Антонио Памплиегу. Впоследствии запрет на въезд в Украину был снят. Ранее Киев запрещал въезд журналистам из Германии, Великобритании и других стран.

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