В Украине отменили вид на жительство журналисту из Грузии - Саакашвили

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Государственная миграционная служба Украины отменила вид на жительство грузинскому журналисту Тамазо Шавшишвили, который прибыл в Украину для освещения деятельности экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщил в среду сам Саакашвили.

"Движение новых сил", возглавляемое Саакашвили, является одним из организаторов акции протеста у Верховной рады Украины, которая началась 17 октября. Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда.

"Тамазо Шавшишвили, журналисту грузинской телекомпании "Рустави-2", который был командирован освещать деятельность Саакашвили, отменили вид на жительство, и он должен немедленно покинуть территорию Украины как "угроза безопасности страны", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

При этом Саакашвили опубликовал фотокопию соответствующего уведомления миграционной службы от 14 ноября 2017 года. В документе отмечается, что журналист получил вид на жительство в Украине 24 ноября 2016 года.

Ранее украинские силовые структуры выдворили из страны двух испанских журналистов Мануэля Анхеля Састре и Антонио Памплиегу. Впоследствии запрет на въезд в Украину был снят. Ранее Киев запрещал въезд журналистам из Германии, Великобритании и других стран.