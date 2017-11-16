наверх
16.11.201711:38
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Саакашвили упрекнули в "огромной ошибке"

    Тема:

    Марш за импичмент Порошенко и вече Саакашвили (356)

    (обновлено: )316
    По мнению Михаила Добкина, "в истории современной Европы" Михаил Саакашвили занял свою нишу как президент суверенного государства, и эта позиция помешала ему реализоваться в Украине.
    Михаил Саакашвили
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Бывший мэр Харькова, депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин считает, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили допустил "огромную ошибку", приехав в Украину в качестве политика. 

    Марш за импичмент Порошенко со снегом и Саакашвили. Видео
    Страна/Youtube
    Марш за импичмент Порошенко со снегом и Саакашвили

    По его мнению, "в истории современной Европы" Саакашвили занял свою нишу как президент суверенного государства, и эта позиция помешала ему реализоваться в Украине.

    Смотрите также: Марш за импичмент Порошенко. Саакшвили со сторонниками прошли по Киеву

    "Здесь он не мог иметь того статуса. Он приехал на нем, как на коне, а потом его оставил и пошел уже ногами по земле", — отметил Добкин в эфире телеканала NewsOne.

    По мнению депутата, те, кто хочет принести пользу Украине, не должны находиться внутри страны, чтобы не попадать под влияние представителей БПП, "Народного фронта" и других политических сил.

    Ранее сообщалось, что скончалась бабушка Михаила Саакашвили Мзия Церетели, активно поддерживавшая его политическую карьеру, 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Верховная рада
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Газманов, Валерия, Кобзон
    Культурная война. Запрет гастролей российских артистов
    Владимир Воля. Архивное фото
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Карта распространения кори. Инфографика
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших