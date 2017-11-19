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    Фотоленты

    "Час икс" и мечты о премьерстве. Как Саакашвили митинговал в Киеве

    (обновлено: )88
    Митинг партии М. Саакашвили в Киеве
    Митинг партии М. Саакашвили в Киеве
    Митинг партии М. Саакашвили в Киеве
    Митинг партии М. Саакашвили в Киеве
    Митинг партии М. Саакашвили в Киеве
    Митинг партии М. Саакашвили в Киеве
    Митинг партии М. Саакашвили в Киеве
    Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выступает на митинге у здания Верховной рады Украины в Киеве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг партии М. Саакашвили в Киеве
    Участники митинга у здания Верховной рады Украины в Киеве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг партии М. Саакашвили в Киеве
    Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили (в центре) на митинге у здания Верховной рады Украины в Киеве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг партии М. Саакашвили в Киеве
    Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выступает на митинге у здания Верховной рады Украины в Киеве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг партии М. Саакашвили в Киеве
    Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили (второй справа) выступает на митинге у здания Верховной рады Украины в Киеве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг партии М. Саакашвили в Киеве
    Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили (в центре) на митинге у здания Верховной рады Украины в Киеве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выступает на митинге у здания Верховной рады Украины в Киеве.

    Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что готов возглавить новое правительство в Украине. Такое заявление прозвучало на митинге возле Верховной Рады в воскресенье.

    "Украине нужна новая власть, создание нового правительства… Я готов делать это вместе с вами. Должны найти новых людей для нового правительства… Я готов вместе с вами возглавить этот процесс и готов возглавить это правительство, если нужно", — сказал Саакашвили.

    Марш за импичмент Порошенко со снегом и Саакашвили. Видео
    Страна/Youtube
    Марш за импичмент Порошенко со снегом и Саакашвили

    Кроме того, он заявил, что 3 декабря станет началом "народного импичмента".

    "Мы создали информационные центры в каждом регионе Украины… 3 декабря — "время икс" для нас, для них и для страны. Я буду ездить по стране, поднимать людей, без провокаций, мирно и спокойно, обоснованно, с конкретным планом и кандидатами на конкретные должности", — заявил Саакашвили.

    Напомним, ранее состоялись марш и вече сторонников Саакашвили в центре Киева. Участники потребовали принятия законов об импичменте и антикоррупционном суде.

    Политик озвучил свое предложение с 3 декабря начать процесс "народного импичмента" президента Украины Петра Порошенко и "власти вообще", если до этого времени Рада не примет законы о процедуре импичмента и о создании антикоррупционного суда.

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