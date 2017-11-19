наверх
19.11.201723:07
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Украина и Польша намерены отредактировать "список Ващиковского"

    Тема:

    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор (255)

    (обновлено: )52
    Как заявил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, есть договоренность по совместной работе в сокращении так называемого "черного списка".
    Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Киев и Варшава будут совместно работать над сокращением списка украинцев, которым запрещен въезд в Польшу. Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев в эфире ICTV.

    Читайте также:  Украина и Польша: мы никогда не будем друзьями?

    По словам Елисеева, о сокращении так называемого "черного списка" шла речь на встрече с руководителем канцелярии президента Польши Кшиштофом Щерським.

    "Мы договорились работать совместно, чтобы его оптимизировать. Речь идет о значительном сокращении, потому что не должны, на наш взгляд, страдать от этого, к примеру, историки, представители гражданского общества", – сказал заместитель главы Администрации президента.

    Ранее сообщалось, что запрет на въезд в Польшу для лиц, придерживающихся антипольской позиции, уже действует.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    НАБУ
    Кто здесь главный антикоррупционер? НАБУ vs НАПК
    Флаг Украины на фоне герба России
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Министр образования Лилия Гриневич
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор