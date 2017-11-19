Украина и Польша намерены отредактировать "список Ващиковского"

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Киев и Варшава будут совместно работать над сокращением списка украинцев, которым запрещен въезд в Польшу. Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев в эфире ICTV.

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По словам Елисеева, о сокращении так называемого "черного списка" шла речь на встрече с руководителем канцелярии президента Польши Кшиштофом Щерським.

"Мы договорились работать совместно, чтобы его оптимизировать. Речь идет о значительном сокращении, потому что не должны, на наш взгляд, страдать от этого, к примеру, историки, представители гражданского общества", – сказал заместитель главы Администрации президента.

Ранее сообщалось, что запрет на въезд в Польшу для лиц, придерживающихся антипольской позиции, уже действует.