Шпион или заложник? Все подробности ареста украинского журналиста в Белоруссии

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Новость об аресте в Белоруссии корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко буквально взорвала СМИ. Об этом стало известно в пятницу днем, 17 ноября. Журналисту вменяют шпионаж, но в деле много белых пятен.

Как выяснилось, Шаройко был задержан в Минске еще три недели назад. Однако его коллеги и родные все это время хранили молчание.

Журналиста обвиняют в шпионаже, но официальный Минск никак не комментирует эту информацию.

Коллеги Шаройко среди возможных причин его задержания называют военное прошлое журналиста, а также репортажи и статьи, в частности, про военные учения в Белоруссии.

По словам главы Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании, за Павлом из-за его военного прошлого пристально следили в Белоруссии, пока не нашли повод его задержать.

"У Павла были довольно острые репортажи, скажем так, это касалось и Павла Гриба в Белоруссии, Минской контактной группы, один из последних репортажей касалось учений России в Белоруссии. Это все могло трактоваться как белорусским государством, так и Россией, с которой они довольно близки, что-то против РФ, например, или против Беларуси. В таких случаях они действуют довольно жестко, мы это уже знаем, и изъять могли все его материалы именно журналистские", — рассказал Аласания в эфире "Голоса Столицы".

Что известно о Шаройко

По информации из СМИ, Павел Шаройко – бывший военный журналист, работал начальником пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте Кабмина от 2006 года.

Шаройко имел звание майора и занимал эту должность как минимум до 2009 года, пишет редактор беларуской службы InformNapalm Денис Ивашин в Facebook.

Ивашин приводит также ряд интересных подробностей биографии Шаройко. Так, в 1988-1992 гг. он якобы обучался во Львовском высшем военно-политическом училище (сейчас Национальная Академия Сухопутных Войск имени гетмана П. Сагайдачного).

Пост Дениса Ивашина в Facebook

По даным Ивашина, Шаройко также был помощником на общественных основании двух депутатов Верховной Рады от "Партии Регионов" (6 созыва, 2007-2012 гг.) – Валерия Бондика и Валерия Коновалюка.

До работы на "Украинском радио" работал собкором агентства УНИАН в Минске.

Тайное задержание

Первым о задержании собкора Украинского радио Павла Шаройко сообщил у себя в Facebook гендиректор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания.

При этом он подчеркнул, что посольство Белоруссии уклоняется от официальных ответов на запросы.

Позднее эту информацию подтвердил генпродюсер Украинского радио Дмитрий Хоркин. По его словам, перед этим Шаройко две недели не выходил на связь. "..все попытки редакции дозвониться до него и его родственников не давали результата, без ответа оставались сообщение редакции, присланные по электронной почте и через другие интернет-средства коммуникации", – отметил он.

При этом, как выяснилось, журналиста задержали еще 25 октября. Его коллеги все это время по просьбе адвоката хранили молчание, "рассчитывая на определенные тайные или непубличные дипломатические усилия", сообщили в Союзе журналистов.

По словам коллег Шаройко, его жена изначально не предоставила никакой информации, поскольку, как потом оказалось, подписала соглашение о неразглашении.

Уговорил ее на подпись якобы госадвокат, предоставленный Шаройко в Белоруссии.

По информации главы Нацсоюза журналистов Украины (НСЖУ)Сергея Томиленко, задержание Шаройко проводило КГБ Белоруссии. В его квартире был проведен обыск.

"Украинский журналист Павел Шаройко был задержан в Минске 25 октября. В тот же день в квартире, где Павел живет с семьей — женой Еленой и дочерью, — был проведен обыск. Задержание (арест) проведено КГБ Беларуси. Павел имеет только государственного адвоката. То есть, предоставленного белорусскими властями. О привлечении другого адвоката Посольством Украины в РБ ничего не известно. С семьей Павел общается письмами. Первое пришло жене по почте только через полторы недели", — рассказал Томиленко.

МИД Украины в курсе, а Минск молчит

В МИД Украины подтвердили задержание Шаройко и заверили, что принимают меры по защите задержанного. "МИД известно о задержании в Беларуси гражданина Украины. И в этой связи министерство принимает меры в деле защиты прав задержанного гражданина Украины", — сказал официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

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Позже стало известно, что к Шаройко пустили украинского консула, после того как белорусской стороне направили соответствующий запрос. Консул провел встречу и с супругой Шаройко, и адвокатом.

"Сразу, как нам сообщили об этом, мы направили соответствующую ноту относительно доступа к задержанному. Этот допуск был предоставлен, наш консул встречался с Шаройко, чтобы выяснить, в каких условиях он содержится, и чтобы он на них не жаловался. Потом состоялась встреча нашего консула с женой Шаройко и адвокатом", — рассказал посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

При этом посольство Украины в Беларуси направило министерству иностранных дел страны ноту протеста в связи с задержанием Шаройко.

Посол Украины в Беларуси подтвердил, что на данный момент журналист находится в следственном изоляторе Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси в Минске.

Белорусский МИД пока никак не комментирует информацию о задержании украинца.

Согласно УК Беларуси за шпионаж в пользу другого государства тюремный срок может составить от 7 до 15 лет.

Украина-Белоруссия: черная полоса?

Вероятно, ситуация с задержанием украинского журналиста лишь усугубит и без того напряженные отношения двух стран, в которых достаточно неприятных инцидентов.

Напомним, в сентябре 2017 года в белорусском Гомеле исчез 19-летний украинец Павел Гриб. 19 августа поехал в Беларусь в город Гомель на встречу с девушкой из России, с которой познакомился в социальных сетях.

После того, как сын не вернулся, его отец — член общественного совета при администрации Госпогранслужбы Игорь Гриб — поехал на поиски и выяснил, что его сын находится в розыске за террористическую деятельность.

7 сентября стало известно, что Павел Гриб находится в СИЗО в Краснодаре.

МИД Украины выражал протест и требовал вернуть юношу в Украину.

В октябре 2016 года самолет "Белавиа", выполнявший плановый рейс из Киева в Минск, украинские диспетчеры вернули в Киев. По словам пилотов, украинская сторона предупредила, что в случае невыполнения требований в воздух поднимут военные истребители. В итоге с борта сняли одного пассажира – гражданина Армении Армена Мартиросяна. По утверждению Киева, борт развернули по приказу СБУ, а дело касалось национальной безопасности государства. Самолет с пассажирами улетел в Минск, а задержанного Мартиросяна через пару часов отпустили.

С недоверием в Украине следили за проходившими в Белоруссии военными учениями "Запад-2017" с участием войск РФ. А начальник Генштаба Украины Виктор Муженко вовсе заявил, что "Россия оставила свои войска после учений "Запад-2017" в Белоруссии, несмотря на обещания не делать этого".

И совсем свежий пример: первый замглавы Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что Минск вонзил "нож в спину" Киеву, проголосовав против украинской резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму.

По материалам из открытых источников интернет