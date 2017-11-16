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    В Китае журналистку уволили за селфи на фоне жуткой аварии

    (обновлено: )152
    Журналистка китайского радио сделал селфи на фото жуткой аварии с участием 30 машин, в которой погибли 18 человек
    Селфи китайской журналистки на фоне аварии
    scmp.com

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Журналистку китайского радио с уволили с работы, после того как она сделала селфи на фоне жуткой аварии с участием 30 машин, унесшей жизни 18 человек.

    На фото девушка стоит на фоне разбитных машин, улыбается и держит свой бэйджик.

    Массовое ДТП произошло в среду в восточной китайской провинции Аньхой. Столкнулись по меньшей мере 30 автомобилей, четыре из них после столкновения загорелись. По данным ССTV, в аварии погибли 18 человек, свыше 20 оказались на больничных койках. Причины ДТП пока не известны, однако, по данным СМИ, усугубил положение сильный туман.

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