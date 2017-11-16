В Китае журналистку уволили за селфи на фоне жуткой аварии

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Журналистку китайского радио с уволили с работы, после того как она сделала селфи на фоне жуткой аварии с участием 30 машин, унесшей жизни 18 человек.

На фото девушка стоит на фоне разбитных машин, улыбается и держит свой бэйджик.

Массовое ДТП произошло в среду в восточной китайской провинции Аньхой. Столкнулись по меньшей мере 30 автомобилей, четыре из них после столкновения загорелись. По данным ССTV, в аварии погибли 18 человек, свыше 20 оказались на больничных койках. Причины ДТП пока не известны, однако, по данным СМИ, усугубил положение сильный туман.