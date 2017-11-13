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13.11.201712:25
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    В мире

    Появилось фото заваленной почты в Китае после Дня холостяков

    (обновлено: )389
    В соцсети выложен кадр из китайской почты, которая завалена посылками. В описании к снимку говорится, что подобный завал на почте традиционно случается каждый год после Дня холостяков.
    Завал на китайской почте после Дня холостяков
    twitter.com/PDChina

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. В микроблоге People's Daily,China в Twitter размещена фотография, на которой запечатлена ситуация на почте в Китае, практически полностью заваленной посылками.

    В описании к снимку говорится, что подобный завал на почте традиционно случается каждый год после Дня холостяков.

    Китайская собака стала веганом
    People's Daily, China / YouTube
    Китайская собака стала веганом

    "На этой неделе китайской почте предстоит отправить полтора миллиарда посылок по всему миру", — сообщается на странице.

    День холостяков — китайский современный праздник, который отмечается 11 ноября. Он посвящен людям, не состоящим в браке. Самый популярный способ отметить праздник — отметить его на обеде со своим другом, но важно, чтобы каждый показал свою независимость. Также люди проводят вечеринки со свиданиями вслепую, чтобы попрощаться со своей холостяцкой жизнью.

    В последние годы сложилась тенденция, что к этому празднику многие китайские торговые центры начали приурочивать свои распродажи. Таким образом 11 ноября в Китае стал сродни знаменитой американской "черной пятнице".

    Ранее сеть бурно обсуждала фотографию, на которой видно, как стены туалета одного из японских кафе практически полностью завешены держателями для бумаги.

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