Появилось фото заваленной почты в Китае после Дня холостяков

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. В микроблоге People's Daily,China в Twitter размещена фотография, на которой запечатлена ситуация на почте в Китае, практически полностью заваленной посылками.

В описании к снимку говорится, что подобный завал на почте традиционно случается каждый год после Дня холостяков.

"На этой неделе китайской почте предстоит отправить полтора миллиарда посылок по всему миру", — сообщается на странице.

День холостяков — китайский современный праздник, который отмечается 11 ноября. Он посвящен людям, не состоящим в браке. Самый популярный способ отметить праздник — отметить его на обеде со своим другом, но важно, чтобы каждый показал свою независимость. Также люди проводят вечеринки со свиданиями вслепую, чтобы попрощаться со своей холостяцкой жизнью.

В последние годы сложилась тенденция, что к этому празднику многие китайские торговые центры начали приурочивать свои распродажи. Таким образом 11 ноября в Китае стал сродни знаменитой американской "черной пятнице".

Ранее сеть бурно обсуждала фотографию, на которой видно, как стены туалета одного из японских кафе практически полностью завешены держателями для бумаги.