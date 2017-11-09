Пей, пока сможешь! В Китае предлагают приобрести пожизненный запас водки

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Китайская алкогольная компания предлагает приобрести пожизненный запас спиртных напитков всего за 1600 долларов США.

Предложение горячее и распространяется только на первых 33 онлайн-клиентов.

Акция стартует в ночь на 11 ноября, сообщает scmp.com.

Запас рассчитан на 12 бутылок в месяц.

Сообщается, что в прошлом году акционным предложением воспользовались 19 клиентов.

Ранее сообщалось, что художник-любитель из Китая Лю Хай прославился, научившись превращать картошку в цветные фигуры. Лю Хай не только расписывает картофельные клубни, но и украшает двери шкафов и домов своих соседей.