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    Пей, пока сможешь! В Китае предлагают приобрести пожизненный запас водки

    (обновлено: )27710
    По информации китайских СМИ, запас акционного предложения алкогольных напитков - 12 бутылок в месяц.
    Продажа алкоголя. Архивное фото
    RIA News Максим Блинов

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Китайская алкогольная компания предлагает приобрести пожизненный запас спиртных напитков всего за 1600 долларов США.

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    Предложение горячее и распространяется только на первых 33 онлайн-клиентов.

    Акция стартует в ночь на 11 ноября, сообщает scmp.com.

    Запас рассчитан на 12 бутылок в месяц.

    Сообщается, что в прошлом году акционным предложением воспользовались 19 клиентов.

    Ранее сообщалось, что художник-любитель из Китая Лю Хай прославился, научившись превращать картошку в цветные фигуры. Лю Хай не только расписывает картофельные клубни, но и украшает двери шкафов и домов своих соседей.

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