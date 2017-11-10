Китаец из Чили изобрел "волшебный ящик" – подзарядку для любых условий

Luciano Chiang

РИА Новости Украина

Инженер из Чили придумал устройство, способное преобразовывать малейшие вибрации — от тряски на дороге до ураганного ветра — в электроэнергию. Мобильность и гибкость открывают перед аппаратом бесчисленные пути применения, в том числе зарядку мобильных телефонов в любом месте.

Не только огромные турбины ветряков или дамбы ГЭС могут вырабатывать электричество. Те же самые принципы позволяют использовать вибрацию от движения автомобилей, поездов или даже от твоих собственных шагов – всё это благодаря изобретению чилийского инженера.

Лусиано Чянг (Luciano Chiang), профессор Католического Университета Чили (Universidad Católica de Chile), специализируется на нестандартных источниках возобновляемой энергии. С самого начала своих изысканий он работал с воздушными и водными турбинами. Со временем он задался вопросом: что будет, если применить те же принципы в небольших устройствах, чтобы накапливать небольшие объёмы энергии?

"Это элементарный физический принцип: если двигать магнит к катушке, в ней возникает разница потенциалов, напряжение. А если я к этой катушке присоединю электрическое устройство – резистор, аккумулятор или лампочку, – возникает электрический ток", пояснил инженер.

С помощью математики Чянг и его команда смоделировали систему из катушки с магнитом, способную улавливать незначительное количество энергии, чего обычные устройства делать не могут.

"Если положить устройство на дорогу, станет ясно, что проезжающие автомобили вызывают колебания землю. Этой энергии очень мало, но в определённых обстоятельствах она может быть полезной. Но для её извлечения нужен специальный аппарат", пояснил Чянг.

В других случаях, например с водопадами, сильным ветром или приливами, изобилие энергии позволяет использовать конвенциональное оборудование. А с помощью его устройства можно преобразовать и небольшие колебания. Этого количества энергии не хватит, чтобы, например, запустить двигатель автомобиля, но у неё может быть своё применение.

Одно из качеств изобретения – это "носимость". Идея состоит в том, чтобы уменьшить устройство до размеров пачки сигарет.

"С аппаратом небольшого размера можно вырабатывать энергию где угодно. Её будет немного, но она будет", отметил инженер, чьи предки приехали в Чили из Китая в начале XX века.

Мощности устройства хватит для работы устройств с низким потреблением – научного оборудования, мобильных телефонов и устройств связи. Получить энергию сможет даже просто пешеход. Речь идёт об очень малом количестве – при мощности в 1 ватт придётся ходить четыре часа, чтобы зарядить телефон, – но её можно "добыть" при необходимости.

"Допустим, я иду на пробежку в парк или на природу. У меня с собой телефон, GPS-навигатор и датчики для измерений. Через несколько часов у меня сядут все аккумуляторы, а с таким устройством просто от моего движения будет вырабатываться достаточно энергии, чтобы зарядить электронное устройство", привел пример Чянг.

Чем крупнее аппарат, тем больше он энергии он может улавливать. "Ящик", который сейчас в процессе патентования, уже может быть достаточно мощным. Учёные ищут партнёров из частного бизнеса, чтобы найти коммерческое применение прототипу.

"Если аппарат размером с пачку сигарет будет заряжать то, что нужно, и при этом будет надежен и дешев — получится отличный продукт. Уже есть несколько заинтересованных компаний", отметил инженер.

Профессор привел в пример горнодобывающую отрасль: для различных измерительных устройств зарядка зачастую доступна лишь "в нескольких километрах от зоны работы". Поставить себе на службу вибрации в шахтах будет практично и экономично.

"Одна компания хочет поставить их вдоль дорог и питать телефоны или датчики. Другая – на железные дороги, чтобы обеспечить связь на случай аварий. К нам многие приходили с различными вариантами применения. Нам надо понять, какое из них будет наиболее привлекательно коммерчески, и начать с него", заключил Чянг.