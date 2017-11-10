Мелания Трамп покорила Китай шикарным платьем с мехами

Jim WATSON / AFP

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Супруга президента США Дональда Трампа Мелания покорила Китай своим нарядом, в котором появилась на церемонии приветствия, сообщает ТСН.

Сообщается, что в четверг президентская чета побывала на торжественном ужине председателя КНР Си Цзиньпина и его супруги Пэн Лиюанем в Большом зале народа в Пекине.

Jim WATSON / AFP Президент Китая Си Цзиньпин, Мелания Трамп, Дональд Трамп, Си Пэн Лиюань

Для этого события первая леди США выбрала роскошный образ, который впечатлил всех присутствующих. Мелания надела шикарное платье в азиатском стиле с вышивкой и с разрезом от бренда от Gucci. Эффектной деталью наряда были розовые меховые вставки на рукавах.

THOMAS PETER / POOL / AFP Дональд Трамп и первая леди Мелания

Ранее бывший телохранитель Дональда Трампа Кит Шиллер на слушаниях в конгрессе США сообщил, что во время пребывания будущего американского лидера в Москве в 2013 году Трампу предлагали "пять женщин".