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    Мелания Трамп покорила Китай шикарным платьем с мехами

    (обновлено: )64410
    Американская президентская чета побывала на торжественном ужине председателя КНР Си Цзиньпина и его супруги Пэн Лиюанем в Большом зале народа в Пекине.
    Президент Китая Си Цзиньпин, Мелания Трамп, Дональд Трамп, Си Пэн Лиюань
    Jim WATSON / AFP

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Супруга президента США Дональда Трампа Мелания покорила Китай своим нарядом, в котором появилась на церемонии приветствия, сообщает ТСН.

    Сообщается, что в четверг президентская чета побывала на торжественном ужине председателя КНР Си Цзиньпина и его супруги Пэн Лиюанем в Большом зале народа в Пекине. 

    Jim WATSON / AFP
    Президент Китая Си Цзиньпин, Мелания Трамп, Дональд Трамп, Си Пэн Лиюань

    Для этого события первая леди США выбрала роскошный образ, который впечатлил всех присутствующих. Мелания надела шикарное платье в азиатском стиле с вышивкой и с разрезом от бренда от Gucci. Эффектной деталью наряда были розовые меховые вставки на рукавах.

    THOMAS PETER / POOL / AFP
    Дональд Трамп и первая леди Мелания

    Ранее бывший телохранитель Дональда Трампа Кит Шиллер на слушаниях в конгрессе США сообщил, что во время пребывания будущего американского лидера в Москве в 2013 году Трампу предлагали "пять женщин".

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