Мелания Трамп покорила Китай шикарным платьем с мехами

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Супруга президента США Дональда Трампа Мелания покорила Китай своим нарядом, в котором появилась на церемонии приветствия, сообщает ТСН.
Сообщается, что в четверг президентская чета побывала на торжественном ужине председателя КНР Си Цзиньпина и его супруги Пэн Лиюанем в Большом зале народа в Пекине.
Для этого события первая леди США выбрала роскошный образ, который впечатлил всех присутствующих. Мелания надела шикарное платье в азиатском стиле с вышивкой и с разрезом от бренда от Gucci. Эффектной деталью наряда были розовые меховые вставки на рукавах.
Ранее бывший телохранитель Дональда Трампа Кит Шиллер на слушаниях в конгрессе США сообщил, что во время пребывания будущего американского лидера в Москве в 2013 году Трампу предлагали "пять женщин".