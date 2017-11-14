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    Корнейчук: Трамп проводит кастинг между РФ и Китаем

    Тема:

    Путин - Трамп: итоги вьетнамского саммита (132)

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    Между Россией и США продолжаются большие торги по ситуации с Северной Кореей, из-за этого тормозятся другие переговоры, уверен политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
    Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Встреча президентов США и РФ, Дональда Трампа и Владимира Путина во Вьетнаме, все же состоялась, хотя и в кратком формате. В субботу, 11 ноября, главы государств пообщались во время церемонии фотографирования. 

    Президенты РФ и США вместе шли к месту фотографирования и активно беседовали друг с другом. Неподалеку от них шел председатель КНР Си Цзиньпин. На церемонии фотографирования Путин и Трамп заняли второй ряд и также стояли вместе. 

    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на саммите АТЭС
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Позже, пересекаясь уже в другой локации, Путин и Трамп снова обменялись рукопожатием, а результатом их краткого общения в кулуарах стало совместное заявление по Сирии. В нем политики подтвердили решимость нанести поражение террористической группировке "Исламское государство" в Сирии. 

    По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, Трамп, как бизнесмен, устроил конкурс между Россией и Китаем за решение проблемы с КНДР.

    "С одной стороны, России Трамп предлагает решить вопрос в рамках "Большой сделки". Если Путин не согласится — затормозится, к примеру, вопрос Минских соглашений. Или вдруг оппозиция в Сирии опять захочет повоевать с Асадом", – написал эксперт на своей странице в Facebook.

    С другой стороны, Трамп предложит тот же корейский вопрос китайцам, продолжает аналитик, "в обмен на экономические преференции. И недаром во время визита Трампа в Пекин были подписаны потенциальные контракты на сотни миллиардов долларов. Но ход им Трамп даст в обмен на Корею".

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    "Собственно, одна из причин, почему Трамп и Путин не проводили долгого общения во Вьетнаме, избежали вопроса Украины и просто констатировали успехи в Сирии, — продолжающиеся торги по Корее, – уверен Корнейчук. – То есть Трамп показал: "Большая сделка" – это эксклюзивный контракт. Но не надолго. Поэтому надо бы поторопиться...".

    Facebook Дмитрия Корнейчука
    Комментарий Дмитрия Корнейчука
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