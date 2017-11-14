Корнейчук: Трамп проводит кастинг между РФ и Китаем

РИА Новости Украина

Встреча президентов США и РФ, Дональда Трампа и Владимира Путина во Вьетнаме, все же состоялась, хотя и в кратком формате. В субботу, 11 ноября, главы государств пообщались во время церемонии фотографирования.

Президенты РФ и США вместе шли к месту фотографирования и активно беседовали друг с другом. Неподалеку от них шел председатель КНР Си Цзиньпин. На церемонии фотографирования Путин и Трамп заняли второй ряд и также стояли вместе.

Позже, пересекаясь уже в другой локации, Путин и Трамп снова обменялись рукопожатием, а результатом их краткого общения в кулуарах стало совместное заявление по Сирии. В нем политики подтвердили решимость нанести поражение террористической группировке "Исламское государство" в Сирии.

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, Трамп, как бизнесмен, устроил конкурс между Россией и Китаем за решение проблемы с КНДР.

"С одной стороны, России Трамп предлагает решить вопрос в рамках "Большой сделки". Если Путин не согласится — затормозится, к примеру, вопрос Минских соглашений. Или вдруг оппозиция в Сирии опять захочет повоевать с Асадом", – написал эксперт на своей странице в Facebook.

С другой стороны, Трамп предложит тот же корейский вопрос китайцам, продолжает аналитик, "в обмен на экономические преференции. И недаром во время визита Трампа в Пекин были подписаны потенциальные контракты на сотни миллиардов долларов. Но ход им Трамп даст в обмен на Корею".

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"Собственно, одна из причин, почему Трамп и Путин не проводили долгого общения во Вьетнаме, избежали вопроса Украины и просто констатировали успехи в Сирии, — продолжающиеся торги по Корее, – уверен Корнейчук. – То есть Трамп показал: "Большая сделка" – это эксклюзивный контракт. Но не надолго. Поэтому надо бы поторопиться...".