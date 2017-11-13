Многогранная украинская проблема — три орешка для Трампа

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп пообщались на полях форума АТЭС во Вьетнаме. Официальной "большой" встречи не было, на главы двух стран успели обсудить несколько проблемных вопросов.

Так, Трамп положительно оценил обсуждение ситуации вокруг Сирии и заявил, что РФ может внести значимый вклад в разрешение кризиса в этой и других странах.

"Встретился с российским президентом Путиным, который присутствовал на встречах АТЭС. Провели хорошую беседу по Сирии. Надеюсь на его помощь и на помощь Китая в разрешении опасного кризиса вокруг Северной Кореи. Есть прогресс", – написал глава США в своем Twitter.

"Когда все ненавистники и дураки поймут, что хорошие отношения с Россией — это хорошо, а не плохо. Я хочу разрешить (кризисы — Ред.) в Северной Корее, Сирии, Украине, (решить проблему — Ред.) терроризма, и Россия может значительно помочь!", — добавил Трамп.

Решить проблему – пока не в силах Трампа

Твит хозяина Белого дома, в котором упоминается украинская проблема, – для внутреннего американского потребления, считает политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Это месседж американским элитам: "Посмотрите, вы можете меня, конечно, загнать за красные флажки, но проблемы остаются нерешенными. А я мог бы их решить", рассказал эксперт в комментарии РИА Новости Украина.

Впрочем, на сегодня вариантов подобных решений может быть бесконечно много, добавил Бортник.

"Скорее всего, в ключе всех кризисов, о которых упомянул Трамп – Кореи, Сирии и Украины, – будет демилитаризация территорий, компромиссное решение. То есть вывод из этих территорий вооруженных сил всех противоборствующих сторон, обеспечение нейтрального статуса этих территорий, условий для экономического восстановления и развития. То есть, если это будет компромиссное решение – в той или иной мере, при сохранении международного политического контроля над внутриполитической ситуацией", – предположил политолог.

В то же время он уверен, что пока подобные действия и решения – не в силах Трампа.

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"Сегодня американский истеблишмент, "партия войны" – европейская, российская – заинтересованы в продолжении конфликта. Только американский военный бюджет увеличился за это время в разы, европейский оборонный бюджет увеличился в 15 раз. Поэтому все на этом зарабатывают серьезные деньги. Прямой угрозы жизни, благополучию этих людей эти конфликты не несут, поэтому они будут продолжаться как инструменты взаимной геополитической игры", – подытожил Бортник.

Вместе против ИГ

Напомним, президенты России и США в субботу одобрили совместное заявление по Сирии в кулуарах на полях сессии Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Документ был согласован главой российского МИД Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Согласно документу, Путин и Трамп подтвердили, что Москва и Вашингтон продолжат совместные усилия по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" вплоть до ее полного разгрома.