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    В мире

    Трамп сообщил, кто может помочь США решить проблему КНДР

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    По словам Трампа, есть "большая проблема с Северной Кореей, и Китай помогает нам… Мы могли бы получить большую помощь со стороны России в том, чтобы касается Северной Кореи".
    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Укриана

    Визит президента РФ В. Путина во Вьетнам для участия в саммите АТЭС
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Путин и Трамп во Вьетнаме: общение "на ногах" и слово "Украина"
    Президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин "мог бы действительно помочь" США в разрешении кризиса вокруг Северной Кореи.

    Тем не менее, по словам американского лидера, Россия все еще "потакает КНДР".

    "У нас большая проблема с Северной Кореей, и Китай помогает нам… Мы могли бы получить большую помощь со стороны России в том, чтобы касается Северной Кореи. Знаете, мы говорим о миллионах и миллионах жизней. Это не игрушки, это серьезное дело. И если бы Россия помогла нам вместе с Китаем, эта проблема ушла бы намного быстрее", — заявил Трамп, слова которого передали журналисты президентского пула.

    Ранее Путин и Трамп пообщались "на ногах" во второй день саммита АТЭС во Вьетнаме.

    Напомним, КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. 

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