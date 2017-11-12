Трамп сообщил, кто может помочь США решить проблему КНДР

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Укриана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин "мог бы действительно помочь" США в разрешении кризиса вокруг Северной Кореи.

Тем не менее, по словам американского лидера, Россия все еще "потакает КНДР".

"У нас большая проблема с Северной Кореей, и Китай помогает нам… Мы могли бы получить большую помощь со стороны России в том, чтобы касается Северной Кореи. Знаете, мы говорим о миллионах и миллионах жизней. Это не игрушки, это серьезное дело. И если бы Россия помогла нам вместе с Китаем, эта проблема ушла бы намного быстрее", — заявил Трамп, слова которого передали журналисты президентского пула.

Ранее Путин и Трамп пообщались "на ногах" во второй день саммита АТЭС во Вьетнаме.

Напомним, КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.