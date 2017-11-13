Обстановка в Ливане взрывоопасна - эксперт

Михаил Алаеддин – Бейрут, для РИА Новости Украина

События с участием премьер-министра Ливана Саада Харири говорят о желании Саудовской Аравии дестабилизировать обстановку в Ливане и уничтожить "Хезболлах" после собственных неудач в регионе, считает заведующий кафедрой международных отношений Американского университета науки и технологии в Ливане Георг Месси.

Харири 4 ноября объявил о своей отставке с поста, находясь в Эр-Рияде. В транслировавшейся саудовским каналом "Аль-Арабия" речи он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил, что узнал о готовящемся на него покушении.

"Саудиты взрывают обстановку в Ливане, так как потерпели поражение в Сирии, в Ираке ничего не могут сделать и в Йемене никак не могут решить вопрос, но есть одно место, где почва готова – это Ливан. Им безразлично, что здесь будет", — сказал Месси.

По его мнению, Эр-Рияд попытался через Харири дестабилизировать обстановку, но премьер знал, "что это невозможно, и в итоге он сейчас у них".

"Какое им дело, что будет в итоге с Ливаном, посмотрите, что у них там происходит, сколько людей они арестовали", — заметил Месси, пишут РИА Новости.

В воскресенье Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, среди которых члены королевской семьи, министры, военные и предприниматели.

Собеседник агентства считает, что бен Сальман "практически король сейчас", а цель наследного принца — уничтожить "Хезболлах".

Президент Ливана Мишель Аун после заявления Харири сообщил, что будет ждать возвращения политика на родину для объяснения отставки. Лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла отметил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, а МИД Ирана назвал обвинения со стороны Харири безосновательными. Насрулла также заявил, что Эр-Рияд вынудил Харири подать в отставку и, возможно, удерживает его в Саудовской Аравии принудительно.

Ливанский эксперт предположил, что следующим шагом Эр-Рияда могут стать экономические санкции, в рамках которых граждане Ливана, проживающие в Саудовской Аравии и ряде других стран Персидского залива, могут быть выдворены на родину.

"Думаю, что обстановка будет ухудшаться, и, видимо, есть какой-то план, связанный с санкциями, и больше всего мы боимся, что тысячи ливанцев, которые работают там, будут выгнаны. И саудиты могут это сделать. Это точно будет влиять, так как в случае санкций прекратится ежемесячный поток миллионов долларов, которые посылают ливанцы, работающие за границей", — объяснил Месси.

Ливан на сегодняшний день переживает экономический кризис, обстановка усугубилась с начала войны в Сирии из-за большого потока беженцев. Страна с населением в 4 миллиона приняла около двух миллионов сирийцев и 500 тысяч палестинцев, имея при этом около 90 миллиардов долларов внешнего долга.

Крайне негативно, по мнению эксперта, также скажется возможный запрет стран Персидского залива на импорт ливанской продукции в случае введения санкций.

Месси напомнил, что Эр-Рияд обвинил "Хезболлах" в причастности к запуску баллистической ракеты из Йемена по международному аэропорту в столице Саудовской Аравии. Эксперт полагает, что не исключен и военный сценарий развития событий.

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"Военное вмешательство если будет, то через Израиль. Есть сообщения об определенных соглашениях между саудитами и Израилем", — отметил эксперт.

Насрулла в пятницу заявил, что располагает информацией об обращении Эр-Рияда к Тель-Авиву с предложением развязать новую войну в Ливане взамен на десятки миллиардов долларов. При этом лидер "Хезболлаха" выразил сомнения в реальности такого сценария, поскольку Израиль, по его мнению, в этом не заинтересован.

Ливанские политики и лидеры конфессий на протяжении недели продолжают делать сдержанные заявления, призывая граждан к национальному единству и не поддаваться панике, отмечая при этом, что ситуация сложная, поэтому требует выдержки и прояснения обстановки с премьером.

Командующий армией Ливана Джордж Аун в пятницу заявил, что вооруженные силы полностью контролируют положение в стране.

Президент Ливана Мишель Аун в пятницу встретился с послами "Международной группы поддержки Ливана", а также с послами ряда арабских государств с целью обсуждения и поиска решения сложившейся кризисной обстановки в стране.

"Единственный способ сегодня реагировать – это через ведущие государства, так как мы очень слабая страна. Министр иностранных дел думает обратиться в СБ ООН по поводу этой проблемы. Саудиты хотят взорвать Ливан полностью, и видно, что Саад Харири не согласился с ними уже несколько раз, поэтому сделали это. Президент (Ливана) прав, когда говорит о неконституционности заявления Харири. Он (Харири) должен при личной встрече с президентом сообщить о своей отставке", — сказал Месси.

Отвечая на вопрос о возможных кандидатах на пост премьер-министра, эксперт подчеркнул, что только "камикадзе" сейчас согласится занять этот пост, а если вдобавок его кандидатура не устроит Саудовскую Аравию, все может вылиться в вооруженный конфликт.

"Поэтому все настаивают на возвращении Саада. Есть слухи, что вместо него может быть его брат, но все (в Ливане) против него и его семьи, так как он не может себя контролировать и очень радикальный", — заключил Месси.