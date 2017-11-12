наверх
12.11.201704:37
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп назвал дураками всех, кто против развития отношений с Россией

    Тема:

    Путин - Трамп: вьетнамский саммит (123)

    (обновлено: )11310
    По словам американского лидера Дональда Трампа, он хочет разрешить кризисы в Северной Корее, Сирии, Украине, решить проблему терроризма, и "Россия может значительно помочь".
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед совместным фотографированием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп положительно оценил обсуждение сирийского вопроса с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что РФ может внести значимый вклад в разрешение кризиса в этой и других странах.

    Визит президента РФ В. Путина во Вьетнам для участия в саммите АТЭС
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Путин и Трамп во Вьетнаме: общение "на ногах" и слово "Украина"

    Читайте также: До полного разгрома. Путин и Трамп договорились о борьбе с ИГИЛ в Сирии

    Ранее американский лидер заявлял, что договоренности России и США по Сирии позволят спасти "огромное число жизней". Кроме того, Трамп рассказал, что у него было "два или три" коротких разговора с Путиным на полях АТЭС, у обоих остались теплые впечатления друг о друге.

    "Встретился с российским президентом Путиным, который присутствовал на встречах АТЭС. Провели хорошую беседу по Сирии. Надеюсь на его помощь и на помощь Китая в разрешении опасного кризиса вокруг Северной Кореи. Есть прогресс", — написал он в своем Twitter.

    "Когда все ненавистники и дураки поймут, что хорошие отношения с Россией — это хорошо, а не плохо. Я хочу разрешить (кризисы — ред.) в Северной Корее, Сирии, Украине, (решить проблему — ред.) терроризма, и Россия может значительно помочь!", — добавил Трамп.

    Президенты России и США в субботу одобрили совместное заявление по Сирии в кулуарах на полях сессии Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Документ был согласован главой российского МИД Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Согласно документу, Путин и Трамп подтвердили, что Москва и Вашингтон продолжат совместные усилия по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" вплоть до ее полного разгрома.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент РФ Владимир Путин перед совместным фотографированием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
    Путин - Трамп: вьетнамский саммит
    Погребинский: разрыв дипломатических отношений с РФ в перспективе возможен. Видео
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Бортник: Польша из адвоката Украины превратилась в ее прокурора. Видео
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Луи Си Кей
    Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Хоффман...