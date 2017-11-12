Трамп назвал дураками всех, кто против развития отношений с Россией

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп положительно оценил обсуждение сирийского вопроса с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что РФ может внести значимый вклад в разрешение кризиса в этой и других странах.

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Ранее американский лидер заявлял, что договоренности России и США по Сирии позволят спасти "огромное число жизней". Кроме того, Трамп рассказал, что у него было "два или три" коротких разговора с Путиным на полях АТЭС, у обоих остались теплые впечатления друг о друге.

"Встретился с российским президентом Путиным, который присутствовал на встречах АТЭС. Провели хорошую беседу по Сирии. Надеюсь на его помощь и на помощь Китая в разрешении опасного кризиса вокруг Северной Кореи. Есть прогресс", — написал он в своем Twitter.

"Когда все ненавистники и дураки поймут, что хорошие отношения с Россией — это хорошо, а не плохо. Я хочу разрешить (кризисы — ред.) в Северной Корее, Сирии, Украине, (решить проблему — ред.) терроризма, и Россия может значительно помочь!", — добавил Трамп.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 листопада 2017 р.

​Президенты России и США в субботу одобрили совместное заявление по Сирии в кулуарах на полях сессии Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Документ был согласован главой российского МИД Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Согласно документу, Путин и Трамп подтвердили, что Москва и Вашингтон продолжат совместные усилия по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" вплоть до ее полного разгрома.