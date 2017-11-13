На замок. Коллекционер из Китая поражает уникальным хобби

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Коллекционер Сюн-Вэньи из провинции Цзянси собирает уникальные древние замки, ключи и запирающие механизмы по всему Китаю.

Предметы его коллекции сделаны из дерева, латуни и железа.

Мужчина одержим сбором замков более 30 лет, сообщает chinadaily.com.cn.

"У меня более 10 000 предметов в более чем 100 разных стилях, причем самый старый из них относится к династии Хань (206 г. до н.э.-220 н.э.)", —рассказывает он.

Один из замков, которым он больше всего гордится, это так называемый лабиринт префектуры Ньингчи, Тибетского автономного района.

"Это называется лабиринтом, потому что внутренняя структура — зигзаг. Очень сложно скопировать ключ, так как он должен соответствовать точному углу и длине на каждом шагу", — отмечает коллекционер.

В 2012 году мужчина решил создать музей замка, но заболел раком. А коллекция помогла мужчине не сдавать и идти до конца. Вылечившись, Сюн увеличил свои усилия, чтобы собрать больше замков. И даже нанял 20 пожилых людей, дав им работу и возможность хорошего заработка.

"Я хочу реализовать свою мечту и создать музей замка, чтобы разблокировать народную мудрость наших предков", — сказал Сюн.