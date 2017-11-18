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    Общество

    Посол рассказал о состоянии задержанного в Белоруссии украинского журналиста

    (обновлено: )57
    По словам посла Украины в Белоруссии, журналист Украинского радио обвиняется в шпионаже и содержится в следственном изоляторе КГБ под следствием.
    Тюрьма. Архивное фото
    RIA News Иван Руднев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Задержанного в Белоруссии собственного корреспондента Украинского радио Павла Шаройко обвиняют в шпионаже и держат в следственном изоляторе КГБ, сообщил посол Украины в Минске Игорь Кизим.

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    Ранее о задержании Шаройко заявил глава Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания. Комитет госбезопасности Белоруссии не стал комментировать задержание. Посольство Украины в Белоруссии сообщает, что принимает меры для выяснения причин задержания корреспондента.

    "После задержания были названы причины — это обвинение в шпионаже согласно УК Белоруссии. Сейчас он пребывает в следственном изоляторе КГБ под следствием", — сказал Кизим в эфире телеканала "112 Украина".

    По его словам, консула пустили к задержанному после того, как белорусской стороне был направлен соответствующий запрос.

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