Задержан начальник Харьковского университета Воздушных сил

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина.
"Военной прокуратурой по подозрению в растрате 2,4 млн гривен в пользу двух ООО при закупке горючего задержан начальник Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба генерал-майор Андрей Алимпиев", – написал Луценко в Facebook.
По его словам, надзорное ведомство будет ходатайствовать об аресте Алимпиева и отстранении от занимаемой должности.
Напомним, в конце октября Антикоррупционное бюро сообщило, что был задержан экс-замглавы МВД Украины по делу о растрате 14 млн грн при закупке рюкзаков для армии.