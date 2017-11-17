Задержан начальник Харьковского университета Воздушных сил

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что сотрудники военной прокуратуры задержали начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба Андрея Алимпиева. По словам Луценко, его подозревают в растрате 2,4 млн гривен.

"Военной прокуратурой по подозрению в растрате 2,4 млн гривен в пользу двух ООО при закупке горючего задержан начальник Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба генерал-майор Андрей Алимпиев", – написал Луценко в Facebook.

По его словам, надзорное ведомство будет ходатайствовать об аресте Алимпиева и отстранении от занимаемой должности.

Напомним, в конце октября Антикоррупционное бюро сообщило, что был задержан экс-замглавы МВД Украины по делу о растрате 14 млн грн при закупке рюкзаков для армии.