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    Общество

    Задержан начальник Харьковского университета Воздушных сил

    (обновлено: )417
    Как стало известно, военной прокуратурой по подозрению в растрате 2,4 млн гривен в пользу двух ООО при закупке горючего задержан начальник Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба.
    Задержан начальник университета им. Кожедуба
    facebook.com/LlutsenkoYuri

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина.

    Ростислав Кравец
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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     Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что сотрудники военной прокуратуры задержали начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба Андрея Алимпиева. По словам Луценко, его подозревают в растрате 2,4 млн гривен.

    "Военной прокуратурой по подозрению в растрате 2,4 млн гривен в пользу двух ООО при закупке горючего задержан начальник Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба генерал-майор Андрей Алимпиев", – написал Луценко в Facebook.

    По его словам, надзорное ведомство будет ходатайствовать об аресте Алимпиева и отстранении от занимаемой должности.

    Напомним, в конце октября Антикоррупционное бюро сообщило, что был задержан экс-замглавы МВД Украины по делу о растрате 14 млн грн при закупке рюкзаков для армии. 

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