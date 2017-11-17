В Одессе полицейский задержан на взятке в 70 тысяч долларов

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В Одессе проведена спецоперация по задержанию сотрудника полиции, который подозревается во взяточничестве.

Издание "Мегафон" сообщает, что начальник следственного отдела Приморского РО полиции Вячеслав Кисенко был задержан силовиками на углу ул. Пушкинской и Успенской. На месте происшествия изъяты и 70 тысяч долларов.

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"В рамках этого же дела правоохранители задержали чиновника Одесского облсовета, занимающегося земельными вопросами по фамилии Хашинин и начальника юрдепартамента Затоковского сельсовета Вячеслава Нестеренко. Последний является владельцем автомобиля "Мисцубиси", а также учредителем и гендиректором Nesterenko & YVG Legal Group", — говорится в сообщении.

На фото с места задержания видно, как работники Управления по внутренней безопасности Нацполиции пересчитывают деньги на капоте внедорожника. В автомобиле разбито переднее водительское окно.

Фото "Мегафон" Автомобиль с разбитым окном на месте задержания полицейского за взятку в Одессе

Ранее в Одесской области были задержаны заместитель прокурора Измаильской местной прокуратуры и депутат Одесского областного совета, которые вымогали у частного предпринимателя взятку в сумме 40 тысяч долларов.