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    Происшествия

    В Одессе полицейский задержан на взятке в 70 тысяч долларов

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    При задержании спецназ выбил окно в джипе. Кроме полицейского по делу проходят еще два чиновника.
    Задержание полицейского на взятке в Одессе
    Фото "Мегафон"

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В Одессе проведена спецоперация по задержанию сотрудника полиции, который подозревается во взяточничестве.

    Издание "Мегафон" сообщает, что начальник следственного отдела Приморского РО полиции Вячеслав Кисенко был задержан силовиками  на углу ул. Пушкинской и Успенской. На месте происшествия изъяты и 70 тысяч долларов.

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    "В рамках этого же дела правоохранители задержали чиновника Одесского облсовета, занимающегося земельными вопросами по фамилии Хашинин и начальника юрдепартамента Затоковского сельсовета Вячеслава Нестеренко. Последний является владельцем автомобиля "Мисцубиси", а также  учредителем и гендиректором Nesterenko & YVG Legal Group", — говорится в сообщении.

    На фото с места задержания видно, как работники Управления по внутренней безопасности Нацполиции пересчитывают деньги на капоте внедорожника. В автомобиле разбито переднее водительское окно.

    Фото "Мегафон"
    Автомобиль с разбитым окном на месте задержания полицейского за взятку в Одессе

    Ранее в Одесской области были задержаны заместитель прокурора Измаильской местной прокуратуры и депутат Одесского областного совета, которые вымогали у частного предпринимателя взятку в сумме 40 тысяч долларов.

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