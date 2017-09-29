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    Генштаб ВСУ: Россия оставила военных в Белоруссии после учений "Запад-2017"

    Тема:

    "Запад-2017": учения России и Белоруссии (51)

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    По словам начальника Генштаба Украины Виктора Муженко, напряжение после российско-белорусских учений "Запад-2017" не уменьшилось, а наоборот растет.
    Глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Россия оставила свои войска после учений "Запад-2017" в Белоруссии, несмотря на обещания не делать этого, заявил в комментарии Reuters начальник Генштаба Украины Виктор Муженко.

    Учения запад-2017
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    "У нас есть информация, что они вывели лишь несколько подразделений из заявленных 12 500 военнослужащих, из которых якобы 3 000 были российскими, но там на самом деле их было значительно больше", — сказал генерал армии.

    "Россия продемонстрировала, и это была прежде всего демонстрация, возврат авиационных частей — они поднялись в воздух и улетели на аэродромы России. Но мы понимаем, что для авиации 300-400 км — это расстояние, которое можно преодолеть за очень короткое время", — сказал Муженко.

    По мнению Муженко, напряжение не уменьшилось, а наоборот растет. Руководитель Генштаба также отметил, что Киев надеется на получение летального оборонного вооружения от США.

    "Мы ожидаем соответствующего решения, потому что все переговоры закончились, а соответствующие вопросы были согласованы — по перечню и типам оружия — и мы ожидаем только политического решения наших стран-партнеров", — сказал глава Генштаба.

    Учения "Запад-2017" проходили на территории России и Белоруссии с 14 по 20 сентября. Общая численность личного состава, участвовавшего в учениях, составляла 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии были задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов.

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