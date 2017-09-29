Генштаб ВСУ: Россия оставила военных в Белоруссии после учений "Запад-2017"

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Россия оставила свои войска после учений "Запад-2017" в Белоруссии, несмотря на обещания не делать этого, заявил в комментарии Reuters начальник Генштаба Украины Виктор Муженко.

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"У нас есть информация, что они вывели лишь несколько подразделений из заявленных 12 500 военнослужащих, из которых якобы 3 000 были российскими, но там на самом деле их было значительно больше", — сказал генерал армии.

"Россия продемонстрировала, и это была прежде всего демонстрация, возврат авиационных частей — они поднялись в воздух и улетели на аэродромы России. Но мы понимаем, что для авиации 300-400 км — это расстояние, которое можно преодолеть за очень короткое время", — сказал Муженко.

По мнению Муженко, напряжение не уменьшилось, а наоборот растет. Руководитель Генштаба также отметил, что Киев надеется на получение летального оборонного вооружения от США.

"Мы ожидаем соответствующего решения, потому что все переговоры закончились, а соответствующие вопросы были согласованы — по перечню и типам оружия — и мы ожидаем только политического решения наших стран-партнеров", — сказал глава Генштаба.

Учения "Запад-2017" проходили на территории России и Белоруссии с 14 по 20 сентября. Общая численность личного состава, участвовавшего в учениях, составляла 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии были задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов.