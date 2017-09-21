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    Столтенберг про "Запад-2017": нужна максимальная прозрачность

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    Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что важно при этом обеспечивать максимальную прозрачность и предсказуемость на учениях, чтобы избежать ошибок в расчетах, недопонимания и инцидентов.
    Учения Запад-2017
    REUTERS Vasily Fedosenko

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не был против российско-белорусских учений "Запад-2017", но нужно обеспечивать максимальную прозрачность.

    Учения Запад-2017
    REUTERS Vasily Fedosenko
    Задачи выполнены. Как прошли учения "Запад-2017"

    "Все страны имеют право проводить военные учения, это касается и России. Но важно при этом обеспечивать максимальную прозрачность и предсказуемость на подобных учениях, чтобы избежать ошибок в расчетах, недопонимания и инцидентов, потому что если они произойдут, это может привести к очень опасной ситуации", — сказал Столтенберг по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

    Учения "Запад-2017" проходили на территории России и Белоруссии с 14 по 20 сентября. Общая численность личного состава, участвовавшего в учениях, составляла 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии были задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов.

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