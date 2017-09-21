"Запад-2017". Войска возвращаются в пункты постоянной дислокации

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Войска Западного военного округа, задействованные в учении "Запад-2017" на территории Белоруссии, возвращаются в пункты постоянной дислокации, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЗВО Игорь Мугинов.

"Соединения и воинские части ЗВО, задействованные в совместном стратегическом учении "Запад-2107" и находившиеся в этот период на территории Республики Беларусь, возвращаются в пункты постоянной дислокации (ППД). Военнослужащие округа успешно справились с поставленными учебно-боевыми задачами и приступили к совершению маршей к местам ППД", — сказал он.

Отмечается, что танковые, артиллерийские и мотострелковые подразделения ЗВО, находившиеся в Белоруссии в период учения, совершили марши и приступили к погрузке на железнодорожные платформы. Самолеты и вертолеты, задействованные на учении, уже вернулись на аэродромы постоянного базирования.

Стратегические учения "Запад-2017" проходили 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, превышала 12 тысяч человек. Кроме того, к маневрам были привлечены около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до десяти боевых кораблей.

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