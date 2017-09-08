МИД выразил протест из-за задержания в РФ сына украинского офицера

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с задержанием в России пропавшего украинца Павла Гриба, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

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"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест российской стороне в связи с безосновательным задержанием 25 августа 2017 года 19-летнего гражданина Украины Павла Гриба и содержанием его в СИЗО в городе Краснодар Российской Федерации", — говорится в комментарии ведовства.

МИД Украины требует от российской стороны безотлагательно обеспечить доступ украинских консулов к Грибу, предоставить исчерпывающую информацию о месте, причине и обстоятельствах его задержания, условиях содержания, а также обеспечить его немедленное возвращение в Украину.

В пятницу пресс-служба МВД Белоруссии сообщила, что милиция принимает меры по установлению местонахождения пропавшего Гриба.