Тренд дня: а может, Порошенко нравится быть в кольце врагов?

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В закарпастком городе Берегово сторонники ВО "Свобода" сняли флаг Венгрии со здания городского совета и пытались его поджечь, но помешала полиция, которая отобрала у них флаг и вернула обратно.

По информации, в акции приняло участие около 50-ти участников, которые в подавляющем большинстве приехали на Закарпатье из других областей.

За день до этого "Карпатская Сечь" заблокировала венгерское консульство в Ужгороде.

Напомним, что в последнее время у Украины ухудшились отношения с рядом европейских государств. В частности, из-за вопросов истории (с Польшей) и скандальной статьи образовательного закона о языке обучения детей представителей национальных меньшинств (с Венгрией).

По мнению политэксперта Юрия Романенко, главе государства Петру Порошенко придется для решения этих проблем устроить европейское турне по столицам стран, с которыми обострились отношения.

"Видать Петру Алексеевичу придется не только в Краков скоро ехать, но и в Будапешт. Ибо такие синхроны уже очень удачно загоняют его в кольцо фронтов. Картина для Европы что надо получается. Там Венецианская комиссия сидит ломает голову ущемляются права меньшинств или нет, а тут тебе такая подача. Впрочем, судя по всему такой патриотизм Банковой нравится", — отметил Романенко.

Он также напомнил, что ранее вице-министр иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий заявил, что в украинско-польских отношениях существует вопрос расплаты за катынское преступление.

"После того, как польский МИД уже дополнительно вкатил претензии "за Катынь" (нужно признать, что у поляков тоже адекватность поехала, но это предсказуемо, писали не раз) Климкин вчера заявил, что Вятровича поддержат, а Вятрович сказал, что собрался написать книгу об украино-еврейских отношениях. Очевидно, что надо освежить отношения с Израилем. Ох, чую там свежачок такой может получится, что мало не покажется", — считает блоггер.

По его мнению, главе государства "такой огонь на всех фронтах очень даже нравится".

"Ибо ставка делается на патриотический электорат. Только одна беда. Патриотический электорат на Порошенко не особо покупается, а вот остатки внешней поддержки к 2019 г оду можно просто растерять. И грохнутся не дотянув до президентских. Однако, ПАП занял позицию "ничего не вижу, ничего слышу". Ну что же, в добрый путь. Вниз", — резюмировал эксперт.

Скриншот с сайта Facebook

Также политические аналитики и политологи прокомментировали съезд "Народного фронта" в столице, на котором экс-премьер Арсенийзаявил, что партия пойдет на президентские и парламентские выборы в 2019 году. В съезде также принял участие глава Кабмина – Владимир, заявивший, что Яценюк является его другом и "был хорошим премьером".

По мнению юриста Андрея Портнова, сам факт проведения съезда "Народного фронта свидетельствует о неадекватности его начальников и функционеров".

"Вам прятать глаза нужно, а не улыбаться свиными воровскими рожами. <…> Народный Фронт заявил об участии в президентских выборах. Побежал я занимать очередь в букмекерское агентство. Ажиотаж", — отметил Портнов.

Скриншот с сайта Facebook

Политический эксперт Сергейразъяснил цель участия Гройсмана в съезде "НФ"

"Участие Гройсмана в съезде НФ в тактическом аспекте должно демонстрировать небывалое единство коалиции. Но на практике оно может плохо "аукнуться" самому Премьеру со стороны АП. Вопрос в том, что такая "объединяющая активность" Премьера может трактоваться злопыхателями как попытка Гройсмана дистанцироваться от Президента. Несмотря на то, что аргументы в эту пользу отсутствуют", — написал Быков.

По его мнению, активность Гройсмана должна стать сигналом, что "БПП" готов поглотить "НФ" и тем самым гарантировать "кефирнорейтинговой" партии места в следующем парламенте.

Скриншот с сайта Facebook

"Однако, сторонниками раскола команды Порошенко-Гройсмана это будет преподноситься как цементирование связи Гройсман-Яценюк. Разумеется, что в такой трактовке может пойти речь и о возможном "антипрезидентском клубе" на печерских холмах", — подытожил эксперт.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук в свою очередь сообщил, что кто бы ни пришел к власти после выборов 2019 года, они будут всязаны "по рукам и ногам".

"Яценюк готов пойти на выборы-2019 техническим кандидатом Порошенко (для оттягивания голосов Тимошенко) в обмен на изменения Конституции, ограничивающие полномочия президента. То есть, кто бы не пришел к власти в 2019-м, он/она должны быть связаны по рукам и ногам. И не иметь возможность начать репрессии против Яценюка, Авакова, Турчинова и Ко", — разъяснил эксперт.

Скриншот с сайта Facebook

Политолог Алексей Якубин обратил внимание на заявление Яценюка о том, что украинцев по миру на сегодняшний день 65 миллионов, но страна пока занимает последние места на международной арене.

Читайте также: У НФ практически нет шансов на будущих выборах — Дьяченко

"В мире то в мире, а в непосредственной зоне ответственности правительства сколько осталось граждан страны? Почему миллионы на востоке и на западе работают за рубежом? Это вопрос не к миру", — акцентировал политолог.