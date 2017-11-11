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    Политика

    В Киеве проходит съезд "Народного фронта"

    (обновлено: )30
    В съезде принимают участие лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов, председатель Верховной Рады Андрей Парубий.
    Народный фронт
    112 Украина

    КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве проходит съезд политической партии "Народный фронт".

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    "В программе съезда — отчет по результатам деятельности и основные направления работы партии на будущее", —  заявили в пресс-службе политсилы.

    При этом отмечается, что в съезде принимают участие лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, народные депутаты во главе с руководителем фракции НФ Максимом Бурбаком, руководители областных партийных организаций и делегаты из всех регионов Украины.

    "Также присутствуют члены правительства от "Народного фронта": министр МВД Арсен Аваков, министр юстиции Павел Петренко, министр образования Лилия Гриневич, министр инфраструктуры Владимир Емельян, министр экологии Остап Семерак, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко", — добавляется в сообщении.

    Также в зале находятся представители дипломатических миссий и духовенства.

    Ранее Председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил о переговорах по объединению президентского "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" экс-премьера Арсения Яценюка. Однако, по его словам, окончательное решение пока не принято.

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