В Киеве проходит съезд "Народного фронта"

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КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве проходит съезд политической партии "Народный фронт".

"В программе съезда — отчет по результатам деятельности и основные направления работы партии на будущее", — заявили в пресс-службе политсилы.

При этом отмечается, что в съезде принимают участие лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, народные депутаты во главе с руководителем фракции НФ Максимом Бурбаком, руководители областных партийных организаций и делегаты из всех регионов Украины.

"Также присутствуют члены правительства от "Народного фронта": министр МВД Арсен Аваков, министр юстиции Павел Петренко, министр образования Лилия Гриневич, министр инфраструктуры Владимир Емельян, министр экологии Остап Семерак, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко", — добавляется в сообщении.

Также в зале находятся представители дипломатических миссий и духовенства.

Ранее Председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил о переговорах по объединению президентского "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" экс-премьера Арсения Яценюка. Однако, по его словам, окончательное решение пока не принято.