У НФ практически нет шансов на будущих выборах - Дьяченко

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Политическая партия "Народный фронт" намерена участвовать в президентских и парламентских выборах 2019 года. Об этом заявил лидер политсилы Арсений Яценюк во время съезда партии в субботу, 11 ноября. На съезде также присутствовал премьер-министр Владимир Гройсман и руководитель фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов. На вопрос журналистов, почему они пришли на съезд "Народного фронта", и премьер, и нардеп ответили: "Мы же партнеры по коалиции".

О чем свидетельствует проведение съезда "Народного фронта", в эфире радиостанции Голос столицы проанализировала директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Елена Дьяченко

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки реальні шанси "Народного фронту" пройти до парламенту?

— Ви знаєте, ті нульові рейтинги, які на сьогоднішній день показує соціологія щодо "Народного фронту", вони говорять самі за себе. Якби вибори відбулись сьогодні, то таких шансів не існувало б. Але якщо ці вибори дійсно відбудуться в 2019 році, здобути п'ятивідсотковий рейтинг чесними електоральними шляхами для "Народного фронту" на разі не видається можливим.

За яких умов БПП стане об'єднуватися з "Народним фронтом"?

— В цій ситуації, коли рейтинги БПП теж трошки підупали і не такими є яскравими, як в 2014 році, нульові рейтинги "Народного фронту" в електоральному сенсі президентській партії абсолютно не потрібні. Якщо говорити на місцях, то, уявіть собі, люди кілька років там вибудовували свої адміністративні вертикалі, на щось розраховуючи, і тут сама ідея того, що доведеться посунутись заради того, щоб партнерам по коаліції дати можливість пройти до парламенту, вона не викликає ентузіазму в уряді, в їх однопартійців з Блоку Петра Порошенка. Інша справа, що адміністративний ресурс, сконцентрований у БПП, і силовий ресурс, сконцентрований у "Народного фронту", вони самі по собі потрібні один одному, але використати їх можна не в чесній електоральній грі, не в чесній електоральній кампанії або ж не в ситуації, коли взагалі в країні відбуваються вибори.

Украинское фото Съезд "Народного фронта" в Киеве

Чому на з'їзді тоді були присутні Гройсман та Герасимов?

— Я думаю, що в цій ситуації варто повірити словам Гройсмана щодо партнерства по коаліції, щодо таких дружніх обіймів, якщо так можна назвати стосунки БПП і "Народного фронту". І хочу звернути увагу на один процедурний момент. Яценюк офіційно відкрив з'їзд відразу після того, як Гройсман закінчив говорити і відійшов з трибуни, тому технічно і фактично прем'єр виступив до початку з'їзду і привітав з'їзд. Мені здається, рано говорити про якісь висновки, про якісь більш тісні стосунки Гройсмана з "Народним фронтом". Мені здається, що от власне те, чим обмежився прем'єр, те на разі і характеризує його стосунки з "Народним фронтом".

Насправді, красивий і правильний хід, правда? Гройсман прийшов, привітав і виступив зі словом, і лише потім розпочали з'їзд.

— Власне, так. Коаліція жива, як ніколи, це нам продемонстрували сьогодні політики, хоча їхні спільні голосування свідчать краще, ніж отакі заяви на телекамери про те, що дружба кріпне, і економіка наша теж розквітає.

Якщо говорити про Яценюка, як він виглядав сьогодні? Впевнено?

— Телевізійна картинка нам показувала досить таки нечисленний з'їзд цієї партії, серед якого, серед прихильників, Яценюк звичайно що виглядав досить впевнено. Але його, якщо подивитися його виступи серед простих виборців, особливо в тих регіонах, де його не дуже сприймали, на тих зборах з виборцями, де його не дуже позитивно сприймали, то видно, що або Яценюк не дуже задоволений, або він не дуже відтепер любить такі зібрання з людьми, які некомпліментарно до нього ставляться, і це його така особистість як політика, і, звичайно, трошки це можна назвати слабкістю на відміну від інших політиків, які мають цей ресурс, яких запалює натовп, які стають ще більш красномовними, не зважаючи на те, компліментарна аудиторія чи некомпліментарна.

З чим пов'язане падіння рейтингу популярності і самого Яценюка, і політичної сили, яку він представляє?

— Я думаю, що ті роки, коли Яценюк очолював уряд і той економічний крах, який відбувся, власне, ті 20%, які за нього в 2014 році проголосували, вони всі від нього відвернулися, тому що їх кишені спорожніли саме завдяки його менеджерським якостям на посаді прем'єра.

Чи можливий такий варіант, що "Народний фронт" може змінити тактику чи електоральне поле, адже до виборів ще є час?

— Звичайно, з рейтингом 0% тут — широчезне поле для маневру, для того, щоб ці 0% змінювати на інше електоральне поле. Але якщо говорити відверто, то в чесній електоральній кампанії без застосування сили, батальйонів, автоматчиків, шансів у "Народного фронту" як політичного проекту… на разі, ці шанси — такі ж, як його рейтинги, які нам показує соціологія.

Читайте также: Бортник: Порошенко использует "Народный фронт", как использовал Яценюка

НФ — політична сила, яка не має політичної перспективи, і це розуміють люди в Україні, які будуть голосувати на виборах. Але ця політична сила зараз перебуває у парламенті, ухвалює закони, і є в коаліції з БПП. Яка якість тих ухвалюваних законів?

— Це — питання політичної відповідальності. Тому що крім того, що вона перебуває в парламенті, ця політична сила ще й частково керує урядом, зокрема, силовим блоком, і ухвалює доленосні для країни рішення, як то ініціює якісь блокади чи оголошення якщо не війни, то ініціює розриви дипломатичних стосунків від імені українського народу, це — питання відповідальності. Кого, на думку «Народного фронту», крім себе, вона представляє, ця політична сила в українському парламенті, маючи такі рейтинги, але знову ж таки, чекати від них, що вони відмовляться від перебування при владі через те, що довіра до них на разі впала, я думаю, що це — занадто оптимістичний сценарій, вони триматимуться за владу до останнього і використовуватимуть всі можливості для того, щоб продовжити своє перебування при владі.

Стоит отметить, что политтехнолог Екатерина Одарченко в эфире "ГС" заявила: дело против сына Арсена Авакова, главы МВД и одного из лидеров НФ, это очередной грамотный способ отвлечения внимания украинцев от тех непопулярных решений, которые принимаются властью. По ее мнению, именно от Авакова зависит исход будущих президентских выборов.