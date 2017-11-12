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    Аваков на съезде поведал, как добродушный Турчинов стал "кровавым пастором"

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    (обновлено: )1801
    Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил на съезде партии "Народный Фронт" в Киеве, что 22% народного доверия, оказанные партии не были потрачены впустую. Партийным лидерам пришлось принимать непопулярные решения в тяжелые для страны времена.
    Канал МВД Украины на Youtube

    По словам главы МВД, трудные решения превратили добродушного писателя, сценариста Александра Турчинова в "кровавого пастора", которого боится Россия.

    "Любая политическая партия имеет цель бороться за доверие людей и соответственно — участвовать в выборах. Поэтому мы безусловно будем участвовать. А когда будут парламентские выборы… Когда? В 2019 году. А сейчас 2017 год. Я думаю, что рано говорить об этом. Все объединения и блоки будут до момента парламентских выборов, и я думаю, что они будут соответствовать тем вызовам, которые будут. Уверен, как и вы, что это будут срочные, а не досрочные выборы. Что касается президентских выборов, то безусловно наша партия тоже будет принимать в них участие и определится, какого кандидата в президенты будет поддерживать, или выдвинет свою кандидатуру", — сказал Аваков журналистам после выступления в кулуарах съезда.

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    На вопрос журналистов о том, нет ли у него президентских амбиций, он ответил, что нет. "К сожалению, или к счастью", — отметил Аваков.

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