Бортник: Порошенко использует "Народный фронт", как использовал Яценюка

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Вот уже несколько недель команда президента Порошенко и соратники экс-премьера Яценюка ведут переговоры об объединении в одну партию — чтобы вместе идти на выборы. Об этом пишут СМИ, обсуждают в соцсетях политологи.

Якобы ядро новой партии должны составить генпрокурор Юрий Луценко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман, министр внутренних дел Арсен Аваков и экс-премьер Арсений Яценюк. Хотя по Парубию якобы есть оговорка.

Впрочем, по слухам, переговоры идут тяжело и медленно.

Успешных примеров того, как объединялись бы партии власти, в Украине практически не было, рассказал в комментарии РИА Новости Украина директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Можно вспомнить только "За единую Украину" в свое время, которая создавалась на базе НДП и других провластных партий…. Наоборот, чаще всего технологи власти пытались диверсифицировать риски, в преддверии выборов или ребрендили политические силы, или создавали дополнительные колонны", — сообщил эксперт.

Он отмечает, что не верит в формальное юридическое объединение НФ и Блока Петра Порошенко.

"Они и так объединены. Меморандум о политическом объединении они могут заключать, но юридическое объединение — нет. До выборов далеко, но это, возможно, означает потерю квот в комиссиях. И означает перенос, экстраполяцию негативного рейтинга Народного фронта на Блок Петра Порошенко. Условно говоря, 10% Блока Петра Порошенко и 2% Народного фронта — это не 12%, в данном случае это наверное будет 8%", — предположил Бортник.

В какой-то мере разговорами об объединении президент просто использует Народный фронт, как он раньше использовал Яценюка, считает политолог.

"Чтобы Народный фронт оставался лояльным, оставался единым во власти, не разрушал нынешнюю систему власти. Чтобы сохранялась стабильность коалиции и правительства. И Петр Алексеевич мог бы планировать себе следующую избирательную кампанию", — перечислил эксперт.

В то же время "Народный фронт" тоже заинтересован в таком объединении, продолжает Бортник: "фронтовики" хотят выторговать у Блока Петра Порошенко дополнительные квоты и преференции.

"Если перевести эту идею об объединении на нормальный язык, это означает так (с точки зрения «Народного фронта»): «Мы за вас сделали грязную работу, мы за это заплатили своими рейтингами, а теперь давайте или компенсируйте нам это, или давайте эту грязь делить пополам. А то вам остались коврижки, а нам — только электоральный негатив. Поэтому это тоже элемент шантажа, каждый раз он возникает или в преддверии кадровых решений, или в преддверии передела государственного бюджета", — сказал политолог.

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В целом же он считает происходящее технологическими уловками: "как со стороны команды президента, (которая ищет) больше стабильности и опоры, так и со стороны "Народного фронта" — это шантаж".

"Но к реальному политическому объединению это вряд ли приведет. Хотя, безусловно, они де-факто пойдут одной колонной на выборах 2019 года", — прогнозирует Бортник.