Хроника 11 ноября: Яценюк идет в президенты, марш за "наказание бандеровцев" в Польше

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Накануне бывший премьер министр и глава партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил, что партия пойдет на президентские и парламентские выборы в 2019 году, а под Киевом автомобиль влетел в людей на дороге. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Яценюк идет в президенты

В столице накануне прошел съезд "Народного фронта", на котором экс-глава Кабмина Арсений Яценюк заявил, что партия пойдет на президентские и парламентские выборы в 2019 году. "Было очень много дискуссий о том, что выборы будут в 2016, 17, 18-м году. К слову, кто вел эти дискуссии?.. Люди которые далеки от политики, в том числе и украинской. Политика — это не гастроли. А государственные деятели — это не гастролеры", — заявил Яценюк. По его словам, задача "Народного фронта" — выполнить программу реформ, которые необходимы Украине.

Марш ультраправых в Польше

В Варшаве в День независимости Польши прошел ежегодный марш независимости. Участники мероприятия принесли с собой плакаты, на которых, в том числе, требовали "наказать бандеровцев". Манифестация, организованная "правыми" под лозунгом "Мы хотим Бога" началась у Дворца науки и культуры и прошла по аллеям Еружолимским через мост Понятовского до Национального стадиона. К польским представителям национального движения присоединились гости из националистических партий из Испании, Словакии и Италии. В марше приняли участие около 65 тыс человек. Над участниками марша летали полицейские вертолеты. Участники марша выстреливали петарды. Сообщалось о задержаниях.

Новые резкие заявления Варшавы

В украинско-польских отношениях существует вопрос расплаты за катынское преступление, заявил вице-министр иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий в комментарии Польскому агентству (ПАП). Вместе с тем, он отметил, что польское Министерство иностранных дел (МИД) не имеет дефицита в связях с украинскими чиновниками.

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"Те вопросы известны украинской стороне много лет. Они появились не во время текущей каденции Сейма. Это и вопросы применения языка советских времен про польскую оккупацию (западных украинских земель). Это и вопросы церковной собственности римо-католической общины. Это и вопрос бездумной реабилитации или прославлении УПА и недостаток расплаты за катынское преступление", − рассказал Цыхоцкий. Вероятно, политик имел в виду польско-украинский конфликт на Волыни в годы Второй мировой войны, но, оговорившись, вместо "волынский" сказал "катынский".

"Разборки" полицейских в Одессе

В Одессе в субботу во время конфликта с применением оружия тяжело ранен мужчина. Как сообщил представитель ГУ Нацполиции в Одесской области, ЧП произошло в Суворовском районе, во дворе многоэтажного жилого дома по улице Паустовского. По предварительным данным, конфликт произошел между тремя мужчинами, которые вместе сидели за столом, установленным во дворе, недалеко от детской площадки и распивали алкогольные напитки. По данным источника, во время конфликта один из мужчины выстрелил в голову оппоненту. По некоторым данным, подозреваемый и потерпевший — бывший и действующий сотрудники правоохранительных органов.

Трамп рассказал о Путине

Президент США Дональд Трамп считает, что у него могут сложиться отличные отношения с российским коллегой Владимиром Путиным – в отличие от его предшественника Барака Обамы, которому это не удалось из-за отсутствия "химии". "Думаю, что у меня с президентом Путиным могут быть отличные отношения, и это будет прекрасно для обеих стран… Хиллари (Клинтон) попробовала и потерпела неудачу. Никто об этом не говорит… Она сделала эту дурацкую кнопку "перезагрузки", это было просто смешно", — сказал журналистам Трамп, которого цитирует пресс-служба Белого дома.

Соратника Саакашвили задержали в аэропорту "Борисполь"

При пересечении границы с Украиной в аэропорту "Борисполь" задержали экс-генконсула Грузии Тимура Нишнианидзе, сообщил координатор Общественного движения "Честно" Николай Выговский. "При пересечении границы с Украиной в Борисполе задержали Тимура Нишнианидзе. Мы вместе возвращались с всемирного форума демократии в Страсбурге. Сейчас забрали паспорт и "изучают", — сообщил Выговский. Позже он сообщил, что Нишнианидзе пустили на территорию Украины.

Под Ровно водитель ударил ножом пешехода

В Ровенской области полиция задержала водителя, который ударил ножом пешехода. Происшествие произошло в селе Бабий, где водитель автомобиля Honda нанес два удара ножом 25-летнему мужчине, который переходил проезжую часть возле пешеходного перехода. Полиция задержала злоумышленника. Подозреваемый полностью признал свою вину и пояснил следователям, что потерпевший внезапно вышел на проезжую часть и едва не попал под колеса его авто. Между молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого водитель напал с ножом на пешехода.

Известный российский телеведущий найден мертвым

Известного российского телеведущего Бориса Ноткина обнаружили мертвым, сообщил РИА Новости в субботу источник в правоохранительных органах. "По предварительным данным, телеведущий покончил с собой", — добавил источник. По его словам, рядом с телом Ноткина нашли ружье. Причины и обстоятельства его смерти устанавливают следователи.

Борис Ноткин — советский и российский телеведущий, член Академии российского телевидения. Один из руководителей канала "ТВ Центр". Руководитель и ведущий программы "Приглашает Борис Ноткин" на этом телеканале. Дважды номинировался на телевизионную премию "ТЭФИ" в 1995 и 1996 годах.

750 тыс человек вышли на улицы Каталонии

Около 750 тысяч человек приняли участие в акции протеста с требованием освободить политиков, задержанных в связи с обвинениями, связанными с провозглашением независимости Каталонии, сообщает пресс-служба полиции Барселоны. В руках у митингующих были эстелады – неофициальный флаг независимой Каталонии, растяжки со словами "Свобода, нет политзаключенным". В толпе выделялись большие наручники, на которых было написано "Демократия". Собравшиеся скандировали "Пучдемон – наш председатель правительства!"