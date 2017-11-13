Лукаш: почему у Порошенко было грустное лицо?

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Глава государства Петр Порошенко назначил более 100 судей Верховного суда, которые на днях приняли присягу. На церемонии присяги, которая состоялась в Кловском дворце в Киеве, президент заявил, что теперь каждый четвертый судья Верховного суда является адвокатом или ученым.

"Определились сначала 120 победителей конкурса, а потом внесли представление на мое имя относительно назначения 113 из них судьями нового Верховного Суда", — отметил президент.

Также, по его словам, ранее в стране не было по-настоящему независимого суда. Президент подчеркнул, что избрание кандидатов на должность судьи Верховного суда впервые происходило без вмешательства политических партий, руководства государства.

Отметим, что новый Верховный суд впервые сформирован на основе открытого конкурса.

Бывший министр юстиции Елена Лукаш считает, что новые судьи после присяги "больше никому ничего не должны".

"Преступника тянет на место преступления. Я думала об этом, глядя на Порошенко на присяге новых судей нового Верховного Суда. Ставшие почти «бессмертными» и прошедшие ужасы киваний и коленопреклонений, судьи ВС теперь больше никому и ничего не должны", — написала Лукаш в Facebook.

По ее мнению, для новых судей остались позади и "омерзительный конкурс" и "унизительные согласования".

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"Осталось дослушать высокопарные и лживые речи и приступить к компенсации потерь и приготовлению сладкого и холодного блюда. Может поэтому лицо Порошенко было таким грустным? Предчувствие? Скоро результаты работы ВСУ ощутит именно команда "реформаторов". У них будет время пожалеть о содеянном. Не зря ж присягу приурочили к всемирному дню шоппинга, празднику "купи-продай", — отметила экс-министр.

Вместе с тем, как подчеркнула Лукаш, украинцы могут забыть о справедливости, так как суды реформировались совершенно не для этого.