Эксперт: МВФ показал Порошенко и Гройсману "красную карточку"

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Экономический рост в Украине сдерживает коррупция. Так считают в Международном валютном фонде. В частности, его постоянный представитель в Украине Йоста Люнгман заявил, что по оценкам МВФ коррупция ежегодно обходится стране в 2% экономического роста. Именно поэтому дальнейшее экономическое восстановление и рост страны напрямую зависят от решения проблем с коррупцией.

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Насколько серьезно коррупция влияет на экономические показатели Украины, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров.

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(текст публикуется на языке оригинала)

Як в МВФ вираховували, що Україна втрачає щорічно 2% зростання ВВП?

– Ми вже четвертий рік живемо за рахунок коштів, які нам надають МВФ та інші кредитори. Оскільки у нас на повістці дня — МВФ, будемо говорити про його показники.

Отже, 2015 рік, весна, МВФ схвалив чотирирічну програму отримання кредитів для нас розміром 17,5 мільярдів доларів. Ми вже отримали кілька траншів, десь біля 9 мільярдів, 8,7 мільярда ми отримали, і тоді, коли Україна підписувала меморандум, угоду, чотирирічну програму кредитування, ми брали на себе певні зобов'язання і, в тому числі, одне з основних зобов'язань – це те, що МВФ моніторить виконання цієї програми щоквартально або, як мінімум, раз в півроку. Вони приїжджають до нас і дивляться на показники, куди йдуть їхні гроші, на які реформи, на які структурні перетворення йдуть кошти МВФ.

Коли бачать, що кошти йдуть не туди або кошти йдуть через якісь дірки, а не на якусь реформу, або ефекту немає, то в них є певні критерії і певні маяки і, виходячи з цих критеріїв і цих маяків, експерти і спеціалісти МВФ дивляться, що, наприклад, цього року кошти були витрачені, наприклад, на НАК "Нафтогаз України", НАК "Нафтогаз України" став прибутковою організацією.

Окрім того, кошти були витрачені, наприклад, на створення аграрного фонду чи на створення аграрної біржі. Але ці структурні реформи не відбулися, ціль не досягнута. Тоді фахівці МВФ бачать, що, наприклад, кошти розміром 1,1 мільярда гривень мають оборот в тіні, тобто вони не обліковуються, і з цих коштів не сплачені податки, дохід бюджет не отримав, а це все відбивається на тому, що Пенсійний фонд, а це — друга діра, яка була у нас на 2015 рік після НАК "Нафтогаз України", вони бачать, що Пенсійному фонду України не вистачає біля 140 мільярдів гривень, це — дефіцит.

І вони приходять до висновку, що певна кількість коштів кудись дівається. Вони беруть ВВП, який складається в країні, дивляться, скільки коштів — в тіні, яка частина коштів не прийшла до бюджету, і таким чином вже вираховують, і вони це називають корупційний податок, тобто те, що корупція в Україні з'їдає і ми недоотримуємо нашого бюджету 2% від економічного росту, який ми прогнозували.

Наскільки це великий показник?

– Це, в принципі, умовна річ, це цифри і показники, які є в програмі кредитування від МВФ до України. Вона є, вона офіційно вивішена на сайті Мінфіну і методика, якою користуються фахівці МВФ, вона дає їм такий результат.

Я не думаю, що не треба їм довіряти. Відповідаючи на Ваше питання, є певна методика, по якій фахівці МВФ в будь-якій країні, не тільки в Україні, можуть вирахувати той чи інший відсоток, який недоотримує держава в бюджет.

Що ця заява стосовно корупції має означати для керівництва країни?

– МВФ як кредитор дбає, в першу чергу, про те, щоб Україна виконала зобов’язання свої і вчасно повернула кошти, які ми взяли і відсотки. Це їхня єдина задача. Більше завдань у них немає.

І вони кажуть: у вас така корупція і вимірюється такими-то коштами. Що вони хочуть від нас? Які зобов’язання Україна брала в 2015 році? Ми говорили про те, що ми будемо приватизовувати державне майно. Ми говорили про те, що ми будемо приватизовувати землю, ми говорили про те, що будемо підвищувати ціну на газ.

Це ми все говорили і підписували, коли приймали рішення про співпрацю з МВФ. Ми на себе брали ці зобов’язання, але не виконуємо їх, і МВФ каже, що у нас є такий корупційний податок. Це значить тільки одне. Це значить, що МВФ виставив чи жовту, чи майже червону картку нашому президенту країни Петру Порошенку і нашому прем’єру Володимиру Гройсману.

Вони кажуть своїми словами, що ми вам, шановні керівники країни, не довіряємо. Ви не боретесь з корупцією, а очолюєте її, так виглядає, оскільки якби ви боролись, якби ви проводили інституційні зміни, то у вас би був інший результат і така картина відповідає на ваше питання, що для наших можновладців, особливо керівника країни і прем’єра це – червона картка.

Чий досвід могла б перейняти Україна в антикорупційній політиці?

– Ми вже йдемо в тій матриці, в яку ми зайшли ще з кінця 2014-го, з початку 2015 року, і в цій матриці ми самі, я наголошую, ми самі, тобто ми, міністри, ми, громадяни України, наші можновладці, наші депутати, говорять МВФ, зокрема, міністр фінансів каже, що для того, щоб подолати корупцію ми будемо робити такі, такі конкретні кроки і, зокрема, було сказано, що ми цього року створимо антикорупційний суд, який буде притягувати до відповідальності корупціонерів, які є в нашій країні, тобто це такий інструментарій, який ми самі собі придумали.

Антикорупційні суди є, скажімо, в Словаччині, у найближчого нашого сусіда. Але цей інструментарій, скоріше за все, це мавпування якоїсь моделі, оскільки в Україні створене і НАБУ, і НАЗК, і ми є-декларування вже процес пройшли. Зараз ми створюємо антикорупційний суд. Це якійсь інструментарій, коли ми беремо кальку і мавпуємо її на Україну, він не спрацьовує.

Тому цей шлях, з моєї точки зору, хибний. Він в нашій дійсності не приносить результат, і взагалі багато фахівців і в, скажімо, США, в європейській спільноті кажуть, що неможливо і не потрібно брати якийсь сліпий механізм, цю схему, яка спрацювала, умовно кажучи, в Індонезії, і переносити її на Україну, тому що дійсність і реальність в кожній країні своя, специфічна, особлива.

Тому, на мій погляд, ще раз кажу, щиро я розумію, що робить МВФ і що він від нас хоче. Але ми, я маю на увазі і керівник уряду, бо це його більше стосується, він не може здійснити цю річ, тому що він правою рукою повинен робити реформи, а лівою рукою, вибачте, він сам корупціонер, він сам користується цими корупційними схемами.

Давайте до прикладу, щоб не бути голослівним, якщо наш президент Петро Порошенко, він же є бізнесменом і він продає як бізнесмен транспортери Прикордонній службі, він продає автомобілі Міноборони, тобто в нього є підприємство "Ленінська кузня" і в нього є підприємство "Богдан", і він перебуває в конфлікті інтересів, тобто президент Порошенко перебуває в конфлікті інтересів з бізнесменом Порошенком, це — очевидний факт.

А конфлікт інтересів у світовій практиці – це і є те, що називається корупція і вона очевидна не тільки нам, а і експертам, в тому числі, МВФ, тобто вони кажуть, що для того, щоб ви покращили інвестиційний клімат, для того, щоб МВФ до вас відносились нормально, перестаньте красти, перестаньте займатись і кришувати корупцію. От і все.

Як живуть президенти на пенсії, наприклад, в США? Вони мають бізнеси чи на забезпеченні держави?

– Якщо ми говоримо про те, що називається конфлікт інтересів, коли людина переходить на пенсію, візьмемо, наприклад, Барака Обаму. Він ще не на пенсії, але він живий і нещодавно склав повноваження президента США. На чому він заробляє? Він їздить по США і читає лекції в інститутах.

Такий у нього імідж, тобто людина їздить, читає лекції і отримує гроші, сплачує податки і абсолютно нормально себе почуває, і я думаю, що він буде і забезпечений, і пенсія його буде забезпечена. Що наші можновладці роблять, і, зокрема, цей момент якраз є предметом тиску МВФ на Україну.

У нас відбулась пенсійна реформа, вірніше, стартувала, у нас прийнятий пенсійний закон і фахівці МВФ, які приїхали зараз до нас, дуже ретельно вивчають положення цього закону, тому що найбільша, ще раз кажу, діра у нас, мається на увазі те, що не вистачає грошей біля 140 мільярдів гривень в Пенсійному фонді, але ж і МВФ каже: оскільки у вас не вистачає коштів у Пенсійному фонді, а уряд цього місяця прийняв рішення і збільшив на 100, на 200, на якихось 800 гривень громадянам України, то МВФ б’є по руках, уряд каже: не можна було підвищувати пенсії. Але ж це — популізм.

У нас були місцеві вибори, і уряд таким чином підкуповував громадян у такий спосіб.

К слову, по результатам соцопроса, наиболее коррумпированными органами в Украине являются суды, парламент, прокуратура и таможня, а наименее подвержены коррупции, по мнению украинцев, церковь, общественные организации и СМИ. Об этом сообщила директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина. А эксперт Ярослав Юрчишин в эфире "ГС" заявил, что Украине не хватает одного органа, чтобы сдвинуть с места дела против чиновников-коррупционеров.