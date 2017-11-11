Яценюк собирается участвовать в президентских выборах в 2019 году

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Бывший премьер министр и глава партии "Народный фронт" заявил, что партия пойдет на президентские и парламентские выборы в 2019 году.

Об этом он сказал, выступая с трибуны в Мыстецьком Арсенале на съезде партии.

"Было очень много дискуссий о том, что выборы будут в 2016, 17, 18-м году. К слову, кто вел эти дискуссии?.. Люди которые далеки от политики, в том числе и украинской. Политика — это не гастроли. А государственные деятели — это не гастролеры", — заявил Яценюк.

По его словам, задача "Народного фронта" — выполнить программу реформ, которые необходимы Украине.

"Мы выполним программу и в 2019 году пойдем на президентские и парламентские выборы. И нас оценят люди. Нам есть, что сказать", — заключил Яценюк.

Напомним, в субботу в Киеве проходит съезд партии "Народный фронт".