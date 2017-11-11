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    Политика

    Яценюк собирается участвовать в президентских выборах в 2019 году

    (обновлено: )26606
    По словам Яценюка, задача "Народного фронта" - выполнить программу реформ, которые необходимы Украине: "Мы выполним программу и в 2019 году пойдем на президентские и парламентские выборы".
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Бывший премьер министр и глава партии "Народный фронт" заявил, что партия пойдет на президентские и парламентские выборы в 2019 году.

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    Об этом он сказал, выступая с трибуны в Мыстецьком Арсенале на съезде партии.

    "Было очень много дискуссий о том, что выборы будут в 2016, 17, 18-м году. К слову, кто вел эти дискуссии?.. Люди которые далеки от политики, в том числе и украинской. Политика — это не гастроли. А государственные деятели — это не гастролеры", — заявил Яценюк. 

    По его словам, задача "Народного фронта" — выполнить программу реформ, которые необходимы Украине.

    "Мы выполним программу и в 2019 году пойдем на президентские и парламентские выборы. И нас оценят люди. Нам есть, что сказать", — заключил Яценюк.

    Напомним, в субботу в Киеве проходит съезд партии "Народный фронт".

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