Хроника 12 ноября: "Марш возмущенных", авто со взрывчаткой в центре Киева

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 12 ноября, в центре Киева состоялся марш сторонников экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили, Вятрович назвал свои условия "примирения" с Польшей, а Возле торгового центра в Киеве задержали мужчин с 6 кг взрывчатки. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Марш за импичмент Порошенко

Марш сторонников экс-президента Грузии, экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили состоялся в центре Киева, его участники дошли до здания Верховной Рады для проведения народного вече. Участники марша потребовали принятия законов об импичменте и антикоррупционном суде. Также Саакашвили объявил о смене формата лагеря возле Рады — со следующей недели он будет расширен.

Вятрович назвал свои условия "примирения" с Польшей

Мораторий на эксгумацию польских могил в Украине может быть снят, после того как польская сторона предоставит видение восстановления украинских памятников на территории Польши, сообщил руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Ранее Вятрович сообщал, что за последнее время в Польше зафиксированы 15 случаев вандализма, в результате которых разрушены 15 украинских памятников.

Возле торгового центра в Киеве задержали мужчин с 6 кг взрывчатки

Правоохранители обнаружили пять брикетов пластида общим весом 6,5 килограмма и десять электродетонаторов в Киеве, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины. Ранее нардеп Антон Геращенко сообщил, что полицейские задержали двух мужчин на парковке ТЦ "Аркадия", у которых в машине было обнаружено около 6 килограммов взрывчатки и 15 детонаторов.

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"Пьяные" разборки со стрельбой в Одессе

В Одессе во время конфликта с применением оружия тяжело ранен мужчина. По данным правоохранителей, пострадавший был госпитализирован с травмой, полученной в результате выстрела в голову из устройства травматического действия. Установлено, что на месте происшествия 34-летний пострадавший находился с двумя своими знакомыми. В ходе распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, переросший в стрельбу.

В Черкассах прогремел взрыв

Взрыв произошел в квартире в Черкассах, один человек погиб и двое пострадали, сообщила пресс-секретарь патрульной полиции города Зоя Вовк. По предварительным данным полиции, в квартире взорвалась граната. По словам Вовк, женщину госпитализировали, пострадавший мужчина находится в отделении полиции и дает показания следователям.

Масштабный пожар во Львове: горел рынок

В воскресенье, 12 ноября, во Львове произошел пожар на рынке "Галицкий перекресток", сообщила пресс-служба Львовского городского совета. По данным пресс-службы, пожар вспыхнул на промышленной части рынка. Возгорание тушили три пожарные машины. Как сообщил председатель Лычаковской райадминистрации Иван Лозинский, по предварительным данным, пожар начался по техническим причинам.

Землетрясение в Иране

Количество погибших в результате землетрясения в Иране возросло до 200 человек, еще более 1,5 тысячи человек пострадали. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. По данным Красного Полумесяца, в результате землетрясения в Иране около 70 тысяч человек остались без жилья, на месте землетрясения открывают палаточные лагеря.

Украина представила два самолета на авиасалоне в Дубае

Украинское госпредприятие "Антонов" представило на выставке Dubai Air Show два транспортных самолета6 прототип многоцелевого легкого транспортного самолета Ан-132 — самолет-демонстратор Ан-132Д и военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки Ан-70. Ан-132Д принял участие в программе демонстрационных полетов.

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Именно 12 ноября 1717 года Иоганн Эрнст Элиас Бесслер, известный также как Орфиреус, продемонстрировал своему покровителю ландграфу Карлу Гессен-Кассельскому изобретённый им "вечный двигатель", имевший вид полого колеса диаметром около четырех метров и толщиной тридцать пять сантиметров.