В Черкассах прогремел взрыв

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Взрыв произошел в квартире в Черкассах, один человек погиб и двое пострадали, сообщила пресс-секретарь патрульной полиции города Зоя Вовк.

"В 10.50 прозвучал взрыв в квартире на улице Симиренковской… В результате взрыва погиб один мужчина, пострадали еще двое человек — женщина и мужчина", — сказала Вовк в эфире телеканала "112 Украина".

По предварительным данным полиции, в квартире взорвалась граната.

По словам Вовк, женщину госпитализировали, пострадавший мужчина находится в отделении полиции и дает показания следователям. Она отметила, что в результате взрыва больше никто не пострадал, также не пострадали соседние квартиры.

Ранее взрыв произошел на территории сахарного комбината в Узине Белоцерковского района Киевской области, погиб мужчина.