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    В Черкассах прогремел взрыв

    (обновлено: )21802
    По данным пресс-службы патрульной полиции города, взрыв произошел в 10:50 в квартире на улице Симиренковской. В результате погиб мужчина, еще один мужчина и женщина пострадали.
    Полиция Украины. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Взрыв произошел в квартире в Черкассах, один человек погиб и двое пострадали, сообщила пресс-секретарь патрульной полиции города Зоя Вовк.

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    "В 10.50 прозвучал взрыв в квартире на улице Симиренковской… В результате взрыва погиб один мужчина, пострадали еще двое человек — женщина и мужчина", — сказала Вовк в эфире телеканала "112 Украина".

    По предварительным данным полиции, в квартире взорвалась граната.

    По словам Вовк, женщину госпитализировали, пострадавший мужчина находится в отделении полиции и дает показания следователям. Она отметила, что в результате взрыва больше никто не пострадал, также не пострадали соседние квартиры.

    Ранее взрыв произошел на территории сахарного комбината в Узине Белоцерковского района Киевской области, погиб мужчина.

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