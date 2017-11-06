Мощный взрыв в Киеве: названа вероятная причина трагедии

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Взрыв в квартире на улице Донецкой в Киеве произошел из-за попытки жительницы покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщила пресс-служба "Киевгаза" на странице в Facebook.

Пост Киевгаза в Facebook

"По предварительной версии причиной взрыва стала попытка совершить самоубийство. При обследовании места чрезвычайного происшествия было обнаружено, что две конфорки на газовой плите находились в открытом положении", — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина, которая пыталась покончить собой, находится в ожоговом центре, однако ее жизни ничего не угрожает.

В "Киевгазе" также добавили, что мотивом попытки совершить самоубийство стала смерть близкого человека.

"Дополнительно сообщаем, что 25 января 2017 в доме был проведен полный технический осмотр, в том числе и в помещении, которое стало эпицентром взрыва. В течение 2017-го по этому адресу ни одной заявки в аварийную службу ПАО "Киевгаз" не поступало", — подчеркнули в пресс-службе.