наверх
12.11.201700:04
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Взрыв произошел у салона красоты в Донецкой области

    Тема:

    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий (31)

    (обновлено: )97
    По информации пресс-службы управления полиции Украины в Донецкой области, предварительно установлено, что взорвалась граната РГД-5, жертв и пострадавших нет.
    Взрывом поврежден салон красоты в Донбассе
    Нацполиция Донецкой области

    КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Взрыв гранаты произошел у салона красоты в населенном пункте Константиновка, находящемся на контролируемой Киевом территории недалеко от линии разграничения в Донбассе, с жертв и пострадавших нет, сообщает в субботу пресс-служба управления полиции Украины в Донецкой области.

    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Facebook Оксаны Блищик
    Стынет кровь. Украина, наши дни: расстрелы, взрывы, криминальные войны

    "Сегодня в 18.06 в Константиновское отделение полиции поступило сообщение от владелицы салона красоты о взрыве, который прогремел рядом с помещением, когда она выходила на улицу. В результате взрыва повреждены помещение салона красоты и окна жилого многоэтажного дома", — говорится в сообщении.

    На месте происшествия работает следственно-оперативная группа сотрудников полиции, сейчас дом и прилегающая территория оцеплены,  взрывотехниками и кинологами проводится проверка.

    "Предварительно установлено, что взорвалась граната РГД-5, жертв и пострадавших нет", — сообщает полиция. Открыто уголовное дело по статье "хулиганство".

    Нацполиция Донецкой области
    Взрывом поврежден салон красоты в Донбассе

    Ранее сообщалось, что полиция обнаружила в Киеве гранату и самодельное взрывное устройство, выброшенные из автомобиля.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент РФ Владимир Путин перед совместным фотографированием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
    Путин - Трамп: вьетнамский саммит
    Погребинский: разрыв дипломатических отношений с РФ в перспективе возможен. Видео
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Флаг Польши
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Луи Си Кей
    Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Хоффман...