Взрыв произошел у салона красоты в Донецкой области

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Взрыв гранаты произошел у салона красоты в населенном пункте Константиновка, находящемся на контролируемой Киевом территории недалеко от линии разграничения в Донбассе, с жертв и пострадавших нет, сообщает в субботу пресс-служба управления полиции Украины в Донецкой области.

"Сегодня в 18.06 в Константиновское отделение полиции поступило сообщение от владелицы салона красоты о взрыве, который прогремел рядом с помещением, когда она выходила на улицу. В результате взрыва повреждены помещение салона красоты и окна жилого многоэтажного дома", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа сотрудников полиции, сейчас дом и прилегающая территория оцеплены, взрывотехниками и кинологами проводится проверка.

"Предварительно установлено, что взорвалась граната РГД-5, жертв и пострадавших нет", — сообщает полиция. Открыто уголовное дело по статье "хулиганство".

Нацполиция Донецкой области Взрывом поврежден салон красоты в Донбассе

Ранее сообщалось, что полиция обнаружила в Киеве гранату и самодельное взрывное устройство, выброшенные из автомобиля.