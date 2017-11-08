Убийства, взрывы, поджоги. Как остановить нарастающий вал преступности - пресс-конференция

В четверг, 9 ноября, в 14.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Убийства, взрывы, поджоги. Как остановить нарастающий вал преступности".

Криминогенная ситуация в большинстве регионов Украины вызывает очень серьезную озабоченность — так считают сотрудники МВД, эксперты и простые граждане. По мнению специалистов, основными причинами роста числа преступлений в стране являются массовое обнищание людей, безработица, слабость правоохранительной системы, в том числе отсутствие профилактики. Кровавыми выдались первые выходные дни ноября — в Днепре пятеро полицейских получили ранения в результате взрыва гранат, в Харькове неизвестные из огнестрельного оружия расстреляли в центре местного бизнесмена, в Киеве в автомобиле нашли труп владельца с огнестрельными ранениями. В Хмельницком две вооруженные группировки устроили перестрелку, пять человек ранены. "Отличился" на минувших выходных Киев: в столице смертельное ДТП, взрыв в жилом доме, убийство бизнесмена.

По данным пресс-службы МВД, за девять месяцев 2017 года по сравнению с 2016 годом раскрываемость преступлений увеличилась на 25,6 %, а количество преступлений уменьшилось на 14,5%, из совершенных умышленных убийств раскрывается 88%. При этом юристы отмечают, что раскрытие тяжких преступлений не может "улучшиться" до восьмидесяти или до девяноста процентов. Это манипуляции с цифрами, утверждают они, т.к. сегодня в полиции раскрывать преступления некому. Сломана сама система, которая раньше работала на взаимодействии разных правоохранительных структур и координировалась прокуратурой. Нашумевшие убийства последних лет по сей день не раскрыты. Структурно-функциональная реформа полиции привела к катастрофическим последствиям. Ряд экспертов полагает, что одной из причин роста преступности в том, что полиция ничего не предпринимает, чтобы предотвратить незаконный оборот оружия в стране.

Количество преступлений растет. И, как утверждают эксперты, ждать спада криминальной волны пока не стоит.

Эксперты пресс-конференции:

Алексей Баганец, заместитель генерального прокурора Украины в 2014-2015 гг

Кирилл Куликов, народный депутат Украины VI созыва, руководитель Национального центрального бюро Интерпола в Украине (2005-2007)

Сергей Шабовта, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 09 ноября в 14.00

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